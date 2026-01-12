iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: ¿cuál de estos teléfonos es más potente y cuesta menos para este 2026?

En febrero de este 2026, Samsung realizará de forma oficial el nuevo Galaxy Unpacked, evento en el que mostrará finalmente el Galaxy S26 Ultra, su teléfono más avanzado, el cual no solo incluirá un nuevo procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también cámaras de 200MP con calidad 8K, un nuevo sistema operativo y una mejora en inteligencia artificial.

Este Galaxy S26 Ultra de Samsung intentará superar al iPhone 17 Pro Max de Apple, el teléfono premium que fue mostrado en septiembre del 2025 y que posee triple cámara de 48MP con calidad 4K y un nuevo procesador Apple Bionic A19 Pro.

¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar para este 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar las especificaciones técnicas y detalles del iPhone 17 Pro Max y Galaxy S26 Ultra de Samsung. De ti dependerá elegir cuál es la mejor opción tanto en calidad y precio.

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: versus de especificaciones

Pantalla, memoria RAM, almacenamiento, cámaras, batería, sistema operativo y precio. Estas son algunas de las especificaciones que verás reflejadas en el siguiente cuadro que hemos elaborado para ti.