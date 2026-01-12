0

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: ¿cuál de estos teléfonos es más potente y cuesta menos para este 2026?

Samsung está por lanzar su teléfono más avanzado, el S26 Ultra, el cual superaría al poderoso iPhone 17 Pro Max. ¿Cuál me conviene comprar en 2026?

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 Pro Max de Apple y Galaxy S26 Ultra de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 Pro Max de Apple y Galaxy S26 Ultra de Samsung. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
En febrero de este 2026, Samsung realizará de forma oficial el nuevo Galaxy Unpacked, evento en el que mostrará finalmente el Galaxy S26 Ultra, su teléfono más avanzado, el cual no solo incluirá un nuevo procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también cámaras de 200MP con calidad 8K, un nuevo sistema operativo y una mejora en inteligencia artificial.

Este Galaxy S26 Ultra de Samsung intentará superar al iPhone 17 Pro Max de Apple, el teléfono premium que fue mostrado en septiembre del 2025 y que posee triple cámara de 48MP con calidad 4K y un nuevo procesador Apple Bionic A19 Pro.

¿Cuál de estos dos teléfonos te conviene comprar para este 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar las especificaciones técnicas y detalles del iPhone 17 Pro Max y Galaxy S26 Ultra de Samsung. De ti dependerá elegir cuál es la mejor opción tanto en calidad y precio.

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: versus de especificaciones

Pantalla, memoria RAM, almacenamiento, cámaras, batería, sistema operativo y precio. Estas son algunas de las especificaciones que verás reflejadas en el siguiente cuadro que hemos elaborado para ti.

CaracterísticasGalaxy S26 ULTRAiPhone 17 Pro Max
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X 
LTPO 1-120 Hz, 3000 nits brillo
HDR10+
Gorilla Glass		 6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
ProcesadorSnapdragon 8 ELITE Gen 5 by Galaxy Apple A19 Pro
Memoria RAM16 GB LPDDR5X 12 GB RAM
Sistema operativoAndroid 16 - One UI 8 iOS 26
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB UFS 4.0 256 y 512 GB / 1 TB y 2 TB
CámarasPrincipal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/2.9 OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 12 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2		 Principal: 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular: 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y
Selfie: 18 MP, f/1.9
Batería5.200 mAh
60W carga rápida
Carga inalámbrica 25W		 4800 mAh - 5000 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
Precio3399 soles - 1000 dólares Desde 1200 dólares, 4200 soles
Otros detalles5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence		 Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

