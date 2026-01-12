- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Hilal vs. Al Nassr
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Este Samsung de TITANIO tiene cuádruple cámara que graba en 8K, chip Snapdragon 8 y funciones con IA
El Galaxy S24 Ultra fue lanzado en 2024 pero sigue siendo uno de los mejores smartphones Android. Tiene cámaras TOP y su precio ha bajado al mínimo.
En febrero de este 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo y renovado Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono TOP que llegará con el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de nuevas y mejoradas cámaras de 200MP con calidad 8K y una seie de mejoras en funciones con inteligencia artificial, gracias a Gemini de Google.
Sin embargo, se estima que este Galaxy S26 Ultra tendrá un costo promedio de entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas y es por ello que el Galaxy S24 Ultra de 2024 se ha convertido en la mejor alternativa, mucho más ahora que su precio ha bajado al mínimo.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
Con una cubierta de TITANIO, un juego de cámaras de alta definición y una serie de funciones con IA, el Galaxy S24 Ultra se ha convertido en el mejor Android que puedes comprar para este 2026. ¿Por qué? Conoce la impresionante ficha técnica que lleva y si vale la pena para este nuevo año.
El Galaxy S24 Ultra tiene una enorme pantalla de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD+, una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor. Te permitirá disfrutar de la mejor forma posible del contenido multimedia.
Si hablamos de potencia, el Galaxy S24 Ultra llega con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, el cual llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria interna, además de una potente batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable.
Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: captura.
Sin embargo, el atributo más importante de este Samsung premium es su juego de cámaras: lente de 200P con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K, sino también en 4K y tomar fotografias en alta definición.
Si hablamos de precio, el Galaxy S24 Ultra actualmente en enero del 2026 tiene un precio de 2700 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 800 dólares en el mercado global. ¿Qué te parece? Sin duda, una excelente alternativa para empezar el año con fuerza.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90