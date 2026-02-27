¿Qué es el Ramadán y en qué consiste la tradición que viene siguiendo Sekou Gassama?

Sekou Gassama Sisokó, el delantero centro senegalés - español de 30 años es la nueva 'estrella' en la cancha de, equipo de Universitario de Deportes para la temporada 2026, y desde ya genera gran expectativa entre los hinchas 'cremas', quienes esperan que así que como lució las camisetas del Málaga, Fuenlabrada, Almería, Racing de Santander, entre otros equipos españoles, pueda sacar 'cara' por la de la 'U'.

Apodado "La Pantera", el jugador de 1.89 destaca por su físico y juego aéreo, lo cual mantiene a muchos con la mirada sobre él. Sin embargo, en medio de toda su ficha personal de presentación, también se encuentra un dato importante que representa su cultura como tal, ya que él es parte de la religión del Islam.

A raíz de ello, Gassama se encuentra realizando el Ramadán, una práctica religiosa del Islam que requiere del ayuno durante gran parte del día entre el 17 de febrero y el 19 de marzo. Conoce más sobre esto a continuación.

El Radamán es una tradición de la religión Islam / FOTO: Composición Líbero

¿Qué es el Radamán?

El Ramadán es el mes más sagrado del Islam, por lo que los fieles tratan de conseguir un acercamiento espiritual con Alá, fortaleciendo sus relaciones con Dios y realizando diferentes acciones, además de abstenerse de mentir, o pelear. No obstante, el Ramadán es más que todo un momento dedicado a la autorreflexión y al cuidado de todos alrededor.

¿Por qué la tradición podría afectarle a Sekou Gassama?

La situación podría perjudicar la condición de Sekou porque durante el periodo de Ramadán, el ayuno desde el amanecer hasta el atardecer es obligatorio para los musulmanes. Asimismo, influiría en su rendimiento físico y en la planificación que el comando técnico realiza sobre su participación.

Aunque se debe tener en cuenta que hay algunas excepciones en las personas enfermas, los niños, las mujeres embarazadas o las personas ancianas, podrán evitar llevar a cabo el ayuno, solo cuando compensen esos días durante el resto del año.

¿Para qué sirve el Ramadán?

El Ramadán busca fomentar la conciencia de Dios. Por medio del ayuno, los musulmanes buscan fortalecer su autocontrol, cultivar la empatía hacia quienes viven en condiciones de escasez y renovar su compromiso con la solidaridad en la comunidad.