Influencer argentina confiesa que tuvo romance con futbolista peruano, pero él tenía novia: "Era divino"

Una vez más, un futbolista peruano se encuentra en la palestra pública, tras las confesiones de una influencer argentina. La joven publicó un video en TikTok, en el que reveló que tuvo un intenso romance de algunos días con un jugador nacional; sin embargo, este tenía novia. Conoce todos los detalles.

La argentina viajó a Punta Cana y recibió un mensaje del jugador, posteriormente pactaron encontrarse. "Él era divino, no sé si un poco tóxico, no me dejaba ir a ningún lado sola. Pero era muy respetuoso, de abrirte la puerta, de acompañarte a todos lados, vos tenías cinco mochilas, él te las llevaba. Me sacaba fotos distraída", contó.

La joven precisó que durante su estadía en República Dominicana fue la novia del futbolista. "Él durmió conmigo cuatro de las siete noches que estuve en Punta Cana. Todo iba muy bien, él me había contado que tenía una novia que estaba reloca, bruja, literalmente. Yo le dije, '¿no te hablas, más no?", detalló.

Sin embargo, la influencer recibió mensajes por redes sociales de la pareja del deportista peruano, incluso le envió conversaciones que comprobarían la relación sentimental. Tras ello, le pidió al futbolista que se retire del cuarto y este se habría resistido, por lo que ella optó por gritar.

En otro video de TikTok, responde a los comentarios de sus seguidores y brinda más características físicas del jugador con el que supuestamente habría tenido un amorío de días. "Él era divino, chicas. Futbolista, para que se imaginen el físico, negro, tatuado", agregó la joven.

"¿Quién es el futbolista que menciona la chica?", "Magaly has lo tuyo", "¿Quién será? Todos los jugadores tienen las mismas características", "¿Qué futbolista será divino?", "Creo que sé de quien hablas", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que reaccionaron a este video viral.