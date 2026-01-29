Jefferson Farfán se une al negocio de Xiomy Kanashiro y modela bikini en live de TikTok: "Compren ya"

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se muestran como una pareja estable y cada vez que aparecen juntos frente al público, dejan en claro la química que tienen. Esta vez, el exjugador peruano se robó las miradas en TikTok, puesto que se animó a aparecer en un live del emprendimiento de la bailarina.

Como muchos saben, Xiomy Kanashiro tiene un negocio virtual de venta de ropa para mujer, Kanomy Store, y promociona sus prendas mediante la red social de TikTok. En esta oportunidad, 'La Foquita' apareció en cámaras, generando más de una risa entre el público, debido a la manera de vender un bikini.

"A ver para una flaquita, te va a quedar así, talla s. Se lo dejamos en 80 (soles)... pero compren ya. Tengo hambre. ¿Qué les parece? Me queda lindo... paga primero", dijo Farfán a los usuarios que estaban conectados al enlace en vivo de TikTok.

Los usuarios destacaron el humor del exfutbolista para ofrecer productos e incluso le comentaban que se pruebe la prenda que mostraba frente a cámaras. Además, precisaron que la participación de 'La Foquita' mostraba el apoyo que le da a Xiomy Kanashiro en su negocio de ropa.

Cabe señalar que Xiomy Kanashiro ofrecía ropa mediante TikTok antes de iniciar su relación sentimental con Jefferson Farfán y ahora, él es quien la apoya en diversas ocasiones con la venta de sus productos. De esta manera, ambos demuestran el amor que se tienen e ignoran las críticas.