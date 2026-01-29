0
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana

Jefferson Farfán se une al negocio de Xiomy Kanashiro y modela bikini en live de TikTok: "Compren ya"

'La Foquita' sorprendió a todos al aparecer en un live de TikTok de su actual pareja, la popular 'Chinita'. Mira el divertido video de Jefferson Farfán.

Redacción Líbero Tendencias
Jefferson Farfán apoya el emprendimiento de Xiomy Kanashiro y modela bikini en TikTok.
Jefferson Farfán apoya el emprendimiento de Xiomy Kanashiro y modela bikini en TikTok. | Composición: Líbero/TikTok
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se muestran como una pareja estable y cada vez que aparecen juntos frente al público, dejan en claro la química que tienen. Esta vez, el exjugador peruano se robó las miradas en TikTok, puesto que se animó a aparecer en un live del emprendimiento de la bailarina.

Como muchos saben, Xiomy Kanashiro tiene un negocio virtual de venta de ropa para mujer, Kanomy Store, y promociona sus prendas mediante la red social de TikTok. En esta oportunidad, 'La Foquita' apareció en cámaras, generando más de una risa entre el público, debido a la manera de vender un bikini.

"A ver para una flaquita, te va a quedar así, talla s. Se lo dejamos en 80 (soles)... pero compren ya. Tengo hambre. ¿Qué les parece? Me queda lindo... paga primero", dijo Farfán a los usuarios que estaban conectados al enlace en vivo de TikTok.

Los usuarios destacaron el humor del exfutbolista para ofrecer productos e incluso le comentaban que se pruebe la prenda que mostraba frente a cámaras. Además, precisaron que la participación de 'La Foquita' mostraba el apoyo que le da a Xiomy Kanashiro en su negocio de ropa.

Cabe señalar que Xiomy Kanashiro ofrecía ropa mediante TikTok antes de iniciar su relación sentimental con Jefferson Farfán y ahora, él es quien la apoya en diversas ocasiones con la venta de sus productos. De esta manera, ambos demuestran el amor que se tienen e ignoran las críticas.

