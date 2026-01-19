Jefferson Farfán se pronunció tras la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Amiguito..."

Tras la difusión del video que evidencia la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, personas cercanas a la pareja se pronunciaron, exigiendo que las autoridades tomen drásticas medidas contra el cantante de salsa. En medio de este contexto, a Jefferson Farfán también se le consultó por su opinión.

Como se sabe, el exjugador peruano y Bryan Torres eran amigos muy cercanos, incluso el salsero celebraba los cumpleaños de 'La Foquita' en su casa. Sin embargo, se dio a conocer que, tras iniciar una relación sentimental con Samahara, hija de Melissa Klug, ambos se habrían distanciado.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón?

Este último fin de semana, Bad Bunny realizó sus conciertos en Lima, a donde llegaron Farfán y su actual novia, Xiomy Kanashiro. A la salida del evento, un reportero del programa 'Amor y fuego' aborda al conductor de 'Enfocados' para consultarle su opinión respecto a las imágenes de la agresión.

"No hablo, no opino, no tengo nada que opinar... Amiguito, no voy a hablar nada", mencionó Jefferson Farfán ante las interrogantes de la prensa sobre el reciente tema que involucra a la hija de su expareja, Melissa Klug, y quien fue calificado como su 'chupe' debido al vínculo cercano.

Hasta el momento, Samahara Lobatón ni Bryan Torres han realizado un comunicado oficial o pronunciamiento sobre las imágenes difundidas que evidencian la agresión física hacia la joven influencer. Por su parte, Melissa Klug exige que las autoridades actúen de oficio y el cantante reciba su pena.