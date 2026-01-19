Jefferson Farfán se pronunció tras la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Amiguito..."
Jefferson Farfán fue abordado a la salida del concierto de Bad Bunny y 'Amor y fuego' le consultó por la agresión física de Bryan Torres contra Samahara Lobatón.
Tras la difusión del video que evidencia la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, personas cercanas a la pareja se pronunciaron, exigiendo que las autoridades tomen drásticas medidas contra el cantante de salsa. En medio de este contexto, a Jefferson Farfán también se le consultó por su opinión.
PUEDES VER: Giuli Cunha comparte emotivo mensaje tras presentación de Hernán Barcos en FC Cajamarca: "Estamos..."
Como se sabe, el exjugador peruano y Bryan Torres eran amigos muy cercanos, incluso el salsero celebraba los cumpleaños de 'La Foquita' en su casa. Sin embargo, se dio a conocer que, tras iniciar una relación sentimental con Samahara, hija de Melissa Klug, ambos se habrían distanciado.
¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón?
Este último fin de semana, Bad Bunny realizó sus conciertos en Lima, a donde llegaron Farfán y su actual novia, Xiomy Kanashiro. A la salida del evento, un reportero del programa 'Amor y fuego' aborda al conductor de 'Enfocados' para consultarle su opinión respecto a las imágenes de la agresión.
"No hablo, no opino, no tengo nada que opinar... Amiguito, no voy a hablar nada", mencionó Jefferson Farfán ante las interrogantes de la prensa sobre el reciente tema que involucra a la hija de su expareja, Melissa Klug, y quien fue calificado como su 'chupe' debido al vínculo cercano.
Hasta el momento, Samahara Lobatón ni Bryan Torres han realizado un comunicado oficial o pronunciamiento sobre las imágenes difundidas que evidencian la agresión física hacia la joven influencer. Por su parte, Melissa Klug exige que las autoridades actúen de oficio y el cantante reciba su pena.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90