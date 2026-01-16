0

Setlist de Bad Bunny en Perú HOY: estos son los éxitos que cantará en 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'

¡Confirmado! Bad Bunny ya tiene listo el setlist de sus más populares éxitos musicales para este fin de semana de shows en Lima. ¿Cuál será la canción sorpresa?

Daniela Alvarado
Setlist Bad Bunny confirmado para hoy 16 de enero de 2026
Setlist Bad Bunny confirmado para hoy 16 de enero de 2026 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
¡Llegó el gran día! Bad Bunny se presentará HOY viernes 16 y el sábado 17 de enero en el Estadio Nacional con su esperada gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', por lo que miles de fanáticos se alistan para estar frente a frente con el artista y corear sus más populares temas que han 'roto esquemas' a lo largo de su trayectoria.

El popular 'conejo malo' ya ha generado expectativa con la llegada de su espectáculo este fin de semana, no solo por verlo de nuevo después de algunos años sin visitar el Perú, sino porque muchos de sus seguidores buscan conocer cuál será la lista completa de canciones que se han preparado para este evento.

Aunque varios éxitos se aseguraron en el setlist, lo cierto es que hay un detalle que crea más ilusión en los fans, y se trata de una canción exclusivamente para los shows en Lima, tal cual como hace en sus demás conciertos, incluyendo un tema diferente para que cada país tenga su propia experiencia.

Ante esto, la gran interrogante ronda alrededor de cuál será este éxito programado para ambas noches. Aunque eso no se sabe, pues es una sorpresa del artista para sus fans, lo cierto es que las emociones con el setlist sí están más que aseguradas. Conoce AQUÍ cuál será este listado oficial.

Setlist confirmado para Bad Bunny en Lima 2026

Primer acto en el escenario principal

  • La mudanza
  • Calladita
  • Pitorro de coco
  • Weltita
  • Baile inolvidable
  • Nueva Yol
Bad Bunny

Bad Bunny confirmó setlist en Lima para este 16 y 17 de enero / FOTO: PeruConcerts

Segundo acto en 'la Casita'

  • Veldá
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • Voy a llevarte a PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce - Remix
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • Mónaco
  • Canción sorpresa
  • Café con ron

Tercer acto en el escenario principal

  • Ojitos lindos
  • La canción
  • Kloufrens
  • Dákiti
  • El apagón
  • Bokete
  • DTMF
  • Eoo

After party de Bad Bunny en Lima

Bad Bunny

DJ Orma ofrece After Party Oficial tras show de Bad Bunny / FOTO: Ticketmaster

Si no conseguiste entradas para el show de Bad Bunny en el Estadio Nacional, aún tienes la oportunidad de vivir una experiencia única el día del concierto, pues se anunció la realización del After Party oficial con DJ Orma.

Esta fiesta es independiente al evento principal del 'conejo', por lo cual los boletos se lanzaron a la venta a través de Ticketmaster Online y en centros de experiencia autorizados. Revisa los costos para las entradas:

  • Box DJ Booth Completo, de 10 personas (S/ 3,500).
  • Box DJ Booth Individual (S/ 350).
  • Box DTMF Completo, de 10 personas (S/ 2,980).
  • Box DTMF Individual (S/ 298).
  • Box General Completo, de 10 personas (S/ 2,680).
  • Box General Individual (S/ 268).
  • General Admission (GA) (S/ 148).
Bad Bunny

Concierto de Bad Bunny tendrá After Party en Miraflores / FOTO: Ticketmaster

