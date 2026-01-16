Setlist de Bad Bunny en Perú HOY: estos son los éxitos que cantará en 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'

¡Llegó el gran día! Bad Bunny se presentará HOY viernes 16 y el sábado 17 de enero en el Estadio Nacional con su esperada gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', por lo que miles de fanáticos se alistan para estar frente a frente con el artista y corear sus más populares temas que han 'roto esquemas' a lo largo de su trayectoria.

El popular 'conejo malo' ya ha generado expectativa con la llegada de su espectáculo este fin de semana, no solo por verlo de nuevo después de algunos años sin visitar el Perú, sino porque muchos de sus seguidores buscan conocer cuál será la lista completa de canciones que se han preparado para este evento.

Aunque varios éxitos se aseguraron en el setlist, lo cierto es que hay un detalle que crea más ilusión en los fans, y se trata de una canción exclusivamente para los shows en Lima, tal cual como hace en sus demás conciertos, incluyendo un tema diferente para que cada país tenga su propia experiencia.

Ante esto, la gran interrogante ronda alrededor de cuál será este éxito programado para ambas noches. Aunque eso no se sabe, pues es una sorpresa del artista para sus fans, lo cierto es que las emociones con el setlist sí están más que aseguradas. Conoce AQUÍ cuál será este listado oficial.

Setlist confirmado para Bad Bunny en Lima 2026

Primer acto en el escenario principal

La mudanza

Calladita

Pitorro de coco

Weltita

Baile inolvidable

Nueva Yol

Bad Bunny confirmó setlist en Lima para este 16 y 17 de enero / FOTO: PeruConcerts

Segundo acto en 'la Casita'

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

Voy a llevarte a PR

Me porto bonito

No me conoce - Remix

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Mónaco

Canción sorpresa

Café con ron

Tercer acto en el escenario principal

Ojitos lindos

La canción

Kloufrens

Dákiti

El apagón

Bokete

DTMF

Eoo

After party de Bad Bunny en Lima

DJ Orma ofrece After Party Oficial tras show de Bad Bunny / FOTO: Ticketmaster

Si no conseguiste entradas para el show de Bad Bunny en el Estadio Nacional, aún tienes la oportunidad de vivir una experiencia única el día del concierto, pues se anunció la realización del After Party oficial con DJ Orma.

Esta fiesta es independiente al evento principal del 'conejo', por lo cual los boletos se lanzaron a la venta a través de Ticketmaster Online y en centros de experiencia autorizados. Revisa los costos para las entradas:

Box DJ Booth Completo, de 10 personas (S/ 3,500).

Box DJ Booth Individual (S/ 350).

Box DTMF Completo, de 10 personas ( S/ 2,980).

Box DTMF Individual (S/ 298).

Box General Completo, de 10 personas (S/ 2,680).

Box General Individual (S/ 268).

General Admission (GA) (S/ 148).