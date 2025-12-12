Iron Maiden regresa a Lima en 2025 con su gira 'Run For Your Lives World Tour' en el Estadio Nacional

Iron Maiden vuelve a Lima con una de las giras más esperadas del rock: "Run For Your Lives World Tour", un tour internacional que conmemora los 50 años desde que Steve Harris creó la banda en 1975. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, marcando el retorno de una de las agrupaciones más influyentes del heavy metal. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster a partir del 16 de diciembre.

El anuncio generó una reacción masiva y fans de diversas edades celebraron el regreso, conscientes de que Iron Maiden forma parte de ese selecto grupo de artistas legendarios que siguen vigentes tras décadas de carrera. La alineación clásica conformada por Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers volverá a reunirse con el público peruano después de 15 años.

Durante cinco décadas, Iron Maiden no solo ha sido una banda, sino un verdadero pilar del rock pesado. Su estilo definió la esencia del heavy metal, su imagen creó una estética única y su icónico Eddie se convirtió en un símbolo que traspasó generaciones.

Son pocas las agrupaciones que pueden decir que construyeron un universo propio, influyeron a miles de artistas en el mundo y siguen llenando estadios con la misma intensidad de siempre. Esa es la grandeza de Maiden: la historia del metal no se entiende sin ellos, y cada una de sus presentaciones lo confirma.

Setlist de Iron Maiden en su gira 'Run For Your Lives World Tour'

La gira promete un show inolvidable. El repertorio abarcará los nueve discos esenciales de la banda, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992), una etapa que definió el género e inspira a nuevos músicos en todo el planeta.

"The Number of the Beast"

"The Trooper"

"Fear of the Dark"

"Hallowed Be Thy Name"

"Powerslave"

"Run to the Hills"

"Wasted Years"

Bruce Dickinson adelantó a los fans: "Si ya nos viste antes, prepárate para vivirlo a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué esperas?". Steve Harris aseguró además que este será uno de los espectáculos más ambiciosos de la banda.

Precios de entradas para el concierto de Iron Maiden en Perú

Precio en preventa exclusiva

Campo A: S/ 375

Campo B: S/ 240

Occidente (numerada): S/ 310

Oriente (numerada): S/ 299

Norte: S/ 150

Precio full

Campo A: S/ 479

Campo B: S/ 306.60

Occidente (numerada): S/ 396

Oriente (numerada): S/ 382

Norte: S/ 191.60

El regreso de Iron Maiden a Perú es organizado por Move Concerts, la productora que ha traído al país a grandes figuras del rock mundial como Metallica, Aerosmith, Green Day, The Cure, Radiohead, My Chemical Romance y muchas más. La noche comenzará con The Raven Age, banda internacional fundada por George Harris, que aportará una puesta en escena cargada de heavy metal melódico.