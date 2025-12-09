Concierto de Bad Bunny en Perú suma nuevas zonas: confirman 'La Casita' y entradas para sector 'Los Vecinos'

Este 9 de diciembre se confirmó una noticia que ha generado gran expectativa entre los fanáticos de Bad Bunny, ya que según se sabe, se habilitarán nuevas zonas y localidades para las dos fechas del DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2026 que se realizarán los días 16 y 17 de enero de 2026 en Perú.

La alta demanda inicial y el éxito rotundo de la venta previa impulsaron a la producción a ampliar la distribución del recinto, ofreciendo más espacios alrededor del escenario y nuevas experiencias para quienes buscan vivir el espectáculo desde puntos privilegiados.

La expansión comprende desde áreas cercanas al escenario principal hasta secciones adicionales destinadas a mejorar la visibilidad y la cercanía con el artista. Con estas modificaciones, miles de fanáticos tendrán una segunda oportunidad para asegurar su entrada, mientras que quienes ya cuenten con boletos podrán optar por un upgrade para mejorar su ubicación.

Concierto de Bad Bunny tendrá nuevos sectores habilitados para compra / FOTO: Eventos Lima

Nuevas zonas habilitadas alrededor del escenario principal

La producción del tour anunció que se abrirán nuevas áreas que permitirán mayor capacidad sin comprometer comodidad ni visibilidad. Entre estas se incluyen:

• "Los Vecinos": Una zona creada para acercar aún más al público al ambiente del show, ubicada en los laterales del escenario principal. Esta área busca replicar la energía íntima y cercana característica de las presentaciones del artista.

• PIT A y PIT B: Dos áreas frontales y de proximidad directa al escenario principal, pensadas para quienes quieren experimentar el concierto desde el corazón de la acción. Estas zonas ofrecerán una mejor vista y mayor interacción con la puesta en escena.

Nuevas zonas para Bad Bunny en concierto en Lima/ FOTO: Ticketmaster

Incorporación del Escenario B: La Casita

Otra de las novedades importantes es la inclusión del Escenario B, conocido como La Casita, que se posicionará en una zona estratégica del recinto para ofrecer momentos especiales del show con Bad Bunny alternando entre ambos escenarios.

Esta nueva instalación permitirá una experiencia envolvente para el público ubicado en los extremos y zonas medias del estadio, brindando un espectáculo más dinámico y cercano.

Reinicio de la venta: miércoles 10 de diciembre

La organización informó que la venta de estas nuevas localidades comenzará este miércoles 10 de diciembre a través de Ticketmaster, dando a miles de fans la oportunidad de adquirir entradas para cualquiera de las dos fechas del tour.

Upgrade para entradas Platinum y paquetes VIP

Además de la habilitación de nuevas zonas, los asistentes que ya cuentan con entradas Platinum o con paquetes VIP podrán acceder a un proceso de upgrade, permitiéndoles mejorar su ubicación hacia estas nuevas áreas privilegiadas cerca del escenario principal o del Escenario B.