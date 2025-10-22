- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Bad Bunny no dará show en Perú el 30 y 31 de enero: conciertos en Lima fueron reprogramados
El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional será reprogramado, porque el 'Conejo Malo' presentará su show en el medio tiempo del Super Bowl.
Bad Bunny regresará a Lima este 2026; sin embargo, sus fanáticos recibieron una lamentable noticia. Mediante un comunicado, la productora del evento informó que las fechas establecidas para el 30 y 31 de enero han sido modificadas.
PUEDES VER: Bad Bunny en Lima: estos son los PAQUETES VIP de casi 5,000 soles que podrán comprar los fans
El 'Conejo Malo' participará en el medio tiempo del Super Bowl y los conciertos pactados en Colombia, Chile y Perú cambiaron de fecha. Las personas que adquirieron sus entradas, deben saber que el show de 'Debí tirar más fotos World Tour' será el 16 y 17 de enero.
bad bunny
Las entradas y paquetes vip adquiridos para el 30 de enero serán válidos para el 16 de enero del 2026, mientras que, los boletos para el 31 estarán habilitados para el 17 de enero. La noticia generó mucha sorpresa entre los fanáticos.
"Las personas que no puedan asistir en las nuevas fechas podrán solicitar el reembolso de sus entradas o paquetes vip hasta el 10 de noviembre. El trámite se realizará por el centro de soporte al fan de Ticketmaster", indica el comunicado.
Nuevas fechas de concierto de Bad Bunny en Chile
CHILE
|FECHAS ORIGINALES
|NUEVA FECHA
|Jueves 5 de febrero
|Viernes 9 de enero
|Viernes 6 de febrero
|Sábado 10 de enero
|Sábado 7 de febrero
|Domingo 11 de enero
- 1
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos
- 2
¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu
- 3
Bad Bunny no dará show en Perú el 30 y 31 de enero: conciertos en Lima fueron reprogramados
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50