Bad Bunny no dará show en Perú el 30 y 31 de enero: conciertos en Lima fueron reprogramados

Bad Bunny regresará a Lima este 2026; sin embargo, sus fanáticos recibieron una lamentable noticia. Mediante un comunicado, la productora del evento informó que las fechas establecidas para el 30 y 31 de enero han sido modificadas.

El 'Conejo Malo' participará en el medio tiempo del Super Bowl y los conciertos pactados en Colombia, Chile y Perú cambiaron de fecha. Las personas que adquirieron sus entradas, deben saber que el show de 'Debí tirar más fotos World Tour' será el 16 y 17 de enero.

bad bunny

Las entradas y paquetes vip adquiridos para el 30 de enero serán válidos para el 16 de enero del 2026, mientras que, los boletos para el 31 estarán habilitados para el 17 de enero. La noticia generó mucha sorpresa entre los fanáticos.

"Las personas que no puedan asistir en las nuevas fechas podrán solicitar el reembolso de sus entradas o paquetes vip hasta el 10 de noviembre. El trámite se realizará por el centro de soporte al fan de Ticketmaster", indica el comunicado.

Nuevas fechas de concierto de Bad Bunny en Chile

CHILE