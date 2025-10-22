0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Bad Bunny no dará show en Perú el 30 y 31 de enero: conciertos en Lima fueron reprogramados

El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional será reprogramado, porque el 'Conejo Malo' presentará su show en el medio tiempo del Super Bowl.

Roxana Aliaga
Bad Bunny suspende su concierto en Lima este 2026.
Bad Bunny suspende su concierto en Lima este 2026. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

Bad Bunny regresará a Lima este 2026; sin embargo, sus fanáticos recibieron una lamentable noticia. Mediante un comunicado, la productora del evento informó que las fechas establecidas para el 30 y 31 de enero han sido modificadas.

Bad Bunny paquetes para su concierto en Lima sorprenden en venta

PUEDES VER: Bad Bunny en Lima: estos son los PAQUETES VIP de casi 5,000 soles que podrán comprar los fans

El 'Conejo Malo' participará en el medio tiempo del Super Bowl y los conciertos pactados en Colombia, Chile y Perú cambiaron de fecha. Las personas que adquirieron sus entradas, deben saber que el show de 'Debí tirar más fotos World Tour' será el 16 y 17 de enero.

bad bunny

bad bunny

Las entradas y paquetes vip adquiridos para el 30 de enero serán válidos para el 16 de enero del 2026, mientras que, los boletos para el 31 estarán habilitados para el 17 de enero. La noticia generó mucha sorpresa entre los fanáticos.

"Las personas que no puedan asistir en las nuevas fechas podrán solicitar el reembolso de sus entradas o paquetes vip hasta el 10 de noviembre. El trámite se realizará por el centro de soporte al fan de Ticketmaster", indica el comunicado.

Nuevas fechas de concierto de Bad Bunny en Chile

CHILE

FECHAS ORIGINALESNUEVA FECHA
Jueves 5 de febreroViernes 9 de enero
Viernes 6 de febreroSábado 10 de enero
Sábado 7 de febreroDomingo 11 de enero
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos

  2. ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

  3. Bad Bunny no dará show en Perú el 30 y 31 de enero: conciertos en Lima fueron reprogramados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano