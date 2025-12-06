0
Fonseca ofrecerá concierto en Perú 2026: fecha, preventa de entradas y precios para el espectáculo en Lima

Fonseca regresará a Lima con un nuevo show que miles de fanáticos esperan poder vivir al máximo. ¿Qué éxitos serán parte del repertorio?

Redacción Líbero Tendencias
Fonseca 2026: show del cantante será en Arena 1
Fonseca 2026: show del cantante será en Arena 1 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
¡2026 sigue generando expectativa en el rubro de conciertos! Y esta vez, la espera terminó, pues pronto Lima vibrará con el regreso de Fonseca, una de las voces más emblemáticas del pop-tropical latino. Este nuevo concierto no solo representa la oportunidad de escuchar en vivo sus grandes éxitos, sino también de disfrutar por primera vez en Perú su reciente producción, su álbum Tropicalia, una propuesta llena de ritmos caribeños, nostalgia y buena vibra.

Para muchos fanáticos, este concierto es una cita obligada, un reencuentro con canciones que marcaron épocas y con la energía contagiosa de un artista que sabe cómo enamorar multitudes. Ante ello, te dejaremos AQUÍ todos los detalles que debes conocer para no perder esta oportunidad.

Fecha y lugar del concierto

  • Fecha: jueves 26 de marzo de 2026
  • Hora estimada de inicio: 21:00 h
  • Lugar: Arena 1 - San Miguel, Lima.

Entradas: precios y zonas

El concierto contará con diferentes zonas de entrada. Los precios varían según la modalidad de compra (preventa y venta general). A continuación conocerás las zonas y costos.

  • Platinum: Preventa (BBVA): S/ 248 | Precio full: S/ 285
  • VIP: Preventa (BBVA): S/ 178 | Precio full: S/ 205
  • Tribuna: Preventa (BBVA): S/ 97 | Precio full: S/ 110
Fonseca

Fonseca se presentará en el Arena 1 este 26 de marzo / FOTO: Ticketmaster

Preventa y venta general

La preventa exclusiva será este 8 y 9 de diciembre, con 15 % de descuento si pagas con tarjetas del banco BBVA. En el caso de la venta general, se dará a partir del 10 de diciembre, abierta para todo el público.

Fonseca llevará a Lima su show del Tropicalia Tour, con una puesta en escena vibrante, llena de sabor, romance y energía. Interpretará tanto su nuevo repertorio como sus grandes clásicos: éxitos como "Te mando flores", "Arroyito", "Prometo" y "Eres mi sueño", además de los temas de Tropicalia.

