Concierto de Mon Laferte en Perú 2026: fecha, dónde será y precios de entradas vía Teleticket
La conocida cantante de 'Tu falta de querer' dará concierto en Perú y miles de fans se emocionan con el evento. Más detalles en la nota.
Mon Laferte anunció concierto en Perú este 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los seguidores de la cantante, quien presentará a sus fans una nueva etapa de su carrera artística. El evento se realizará en 23 de mayo en el Multiespacio Costa 21.
PUEDES VER: Preventa para Ricardo Montaner en Lima inicia este 5 de diciembre en Teleticket: precios, zonas y fecha de show
La intérprete de 'Tu falta de querer', 'Amárrame' y 'Mi buen amor' incluyó a nuestro país a su tour internacional 'Famme Falate'. Si eres seguidor de la cantante chilena, y quieres conocer todos los detalles del concierto, entonces revisa las próximas líneas.
Mon Laferte en Perú 2026: Entradas para el concierto
La venta de entradas estarán disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 10:00 de la mañana. La página web encargada de realizar el proceso de compra es Teleticket. Para acceder a un ticket, debes contar con una cuenta en la plataforma.
Este nuevo álbum de Mon Laferte cuenta con 14 canciones de pop alternativo y jazz. La producción incluye temas musicales como "Esto Es Amor", junto a Conociendo Rusia, y la potente, "La Tirana", haciendo mancuerna con Nathy Peluso.
Precios de las entradas para Mon Laferte 2026
Mediante las redes sociales, se dio a conocer los precios del concierto de Mon Laferte y las zonas disponibles. El costo de los precios varían entre 115 y 747 soles. Los únicos usuarios que tendrán descuento son las personas que están registradas en Conadis.
Precios de las entradas para Mon Laferte.
