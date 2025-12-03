Concierto de Mon Laferte en Perú 2026: fecha, dónde será y precios de entradas vía Teleticket

Mon Laferte anunció concierto en Perú este 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los seguidores de la cantante, quien presentará a sus fans una nueva etapa de su carrera artística. El evento se realizará en 23 de mayo en el Multiespacio Costa 21.

La intérprete de 'Tu falta de querer', 'Amárrame' y 'Mi buen amor' incluyó a nuestro país a su tour internacional 'Famme Falate'. Si eres seguidor de la cantante chilena, y quieres conocer todos los detalles del concierto, entonces revisa las próximas líneas.

Mon Laferte en Perú 2026: Entradas para el concierto

La venta de entradas estarán disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 10:00 de la mañana. La página web encargada de realizar el proceso de compra es Teleticket. Para acceder a un ticket, debes contar con una cuenta en la plataforma.

Este nuevo álbum de Mon Laferte cuenta con 14 canciones de pop alternativo y jazz. La producción incluye temas musicales como "Esto Es Amor", junto a Conociendo Rusia, y la potente, "La Tirana", haciendo mancuerna con Nathy Peluso.

Precios de las entradas para Mon Laferte 2026

Mediante las redes sociales, se dio a conocer los precios del concierto de Mon Laferte y las zonas disponibles. El costo de los precios varían entre 115 y 747 soles. Los únicos usuarios que tendrán descuento son las personas que están registradas en Conadis.