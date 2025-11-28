Ricardo Arjona en Perú 2026: preventa de entradas en Teleticket y precios para su concierto en Estadio Nacional

¡Vuelve al Perú! Ricardo Arjona estará nuevamente en Lima para 2026 con su gira mundial "Lo que el Seco no dijo Tour", un espectáculo que promete ser un reencuentro profundo con sus fans peruanos a través de versiones renovadas de sus clásicos, así como temas de su más reciente álbum.

Tras una gira de 23 conciertos sold out en su Guatemala natal, Arjona continúa su recorrido internacional llevando a Lima una producción con músicos internacionales, arreglos especiales y una escenografía pensada para transmitir emoción, nostalgia e intensidad con su extenso repertorio.

¿Cuándo y dónde será el concierto en Lima?

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026.

Hora estimada de inicio: 8:30 p.m.

Lugar: Estadio Nacional de Lima

Preventa, fechas de venta y dónde comprar las entradas

La plataforma oficial para la venta de entradas del concierto de Arjona, es Teleticket. La preventa exclusiva con descuento está programada para hoy 28 y mañana 29 de noviembre de 2025, desde las 10:00 a.m. (hora local). El descuento aplica para quienes paguen con tarjetas Interbank.

Es importante tener en cuenta que se dio un acceso anticipado para clubes de fans internacionales: vía Mundo Arjona, y según se sabe, se habilitó el 27 de noviembre. Por otro lado, la venta general será tras la preventa, a través de Teleticket hasta agotar stock.

Ricardo Arjona llega a Lima este 2026/ FOTO: Teleticket

Precios de las entradas (zonas y tarifas)

Según la información oficial, estos son los precios por zona, tanto en preventa con descuento como en precio regular general:

Platinum Central Numerado: Preventa Interbank (S/.) 540.00 - Precio full (S/.) 598.00

Platinum Lateral Numerado: Preventa Interbank (S/.) 440.00 - Precio full (S/.) 497.00

Occidente 1 Numerado: Preventa Interbank (S/.) 440.00 - Precio full (S/.) 495.00

Oriente 1 Numerado: Preventa Interbank (S/.) 440.00 - Precio full (S/.) 495.00

VIP Numerado: Preventa Interbank (S/.) 395.00 - Precio full (S/.) 465.00

Occidente 2 Numerado: Preventa Interbank (S/.) 395.00 - Precio full (S/.) 465.00

Oriente 2 Numerado: Preventa Interbank (S/.) 395.00 - Precio full (S/.) 465.00

Preferencial / Stand Up: Preventa Interbank (S/.) 240.00 - Precio full (S/.) 283.00

Tribuna Norte (sin numerar): Preventa Interbank (S/.) 165.00 - Precio full (S/.) 195.00

Estos precios permiten una diversidad de opciones, desde ubicaciones VIP hasta zonas más accesibles, lo que facilita que distintos públicos puedan asistir según su presupuesto.