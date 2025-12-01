Grupo Frontera 2026 en Lima: fecha, cuándo inicia la preventa en Teleticket y precios de entradas
El conocido grupo que tiene grandes éxitos como "No se va" o "Un x100to", lanzó fecha oficial de su concierto en Multiespacio Costa 21.
La popular agrupación norteño-mexicana Grupo Frontera regresa con fuerza a los escenarios y ha confirmado un concierto en Lima como parte de su gira internacional 'Triste pero bien c*brón Tour'. Este anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores en Perú, debido al éxito que han tenido con su mezcla de regional mexicano, norteño y cumbia y representa una oportunidad para vivir en vivo sus éxitos más escuchados.
El concierto se realizará en el emblemático recinto Multiespacio Costa 21 (San Miguel, Lima), un espacio que ha acogido en los últimos años a conciertos internacionales de gran cantidad. Para quienes esperan asegurar sus entradas, es clave conocer los detalles sobre fechas de preventa, precios y modos de compra.
Grupo Frontera anunció que llegará a Perú con su gira en 2026 / FOTO: Teleticket
¿Cuándo inicia la venta de entradas?
La preventa oficial de entradas para el concierto de Grupo Frontera en Lima comienza el lunes 1 de diciembre a las 12:00 m. a través de la plataforma oficial Teleticket. Se recomienda estar pendiente desde esa hora, debido a que la demanda promete ser alta y muchas entradas podrían agotarse rápidamente.
Precios y cómo comprar tus entradas
Hasta ahora, la información oficial indica que las entradas para el concierto se venderán mediante Teleticket, aunque no se han publicado públicamente los precios definitivos por zona.
Cómo adquirir entradas en Teleticket:
- Entra al sitio web oficial de Teleticket a partir del 1 de diciembre, desde las 12:00 m.
- Busca el evento "Grupo Frontera - Triste pero bien c*brón Tour 2026".
- Selecciona la zona deseada (cuando se habiliten) y la cantidad de entradas.
- Completa la compra con los medios de pago aceptados (tarjeta de crédito/débito u otros disponibles).
- Una vez confirmada la compra, podrás descargar tu entrada, generalmente en formato digital, según el estándar de conciertos de Teleticket.
Algunos de los éxitos más esperados de Grupo Frontera
El concierto promete un repertorio con sus canciones más populares, que han conquistado audiencias en América Latina y más allá. Entre los éxitos que los fanáticos esperan escuchar destacan:
- "No Se Va", uno de sus mayores hits, mezcla de norteño y pop, con un ritmo pegajoso que los dio a conocer internacionalmente.
- "Está Dañada", canción romántica con sabor regional que ha resonado fuertemente en radios y plataformas digitales.
- "Un x100to" colaboración que ganó gran popularidad por su fusión de estilos; ideal para cantar en vivo.
