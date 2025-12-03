¡El regreso que estabas esperando! Mon Laferte trae su "Femme Fatale Tour" a Perú

La reconocida cantante méxico-chilena Mon Laferte vuelve a los escenarios con un ambicioso proyecto musical. Su nueva gira internacional incluirá una esperada presentación en Lima, donde ofrecerá un espectáculo único para compartir su más reciente trabajo discográfico, Femme Fatale, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana contemporánea.

¿Por qué no puedes perderte el concierto de Mon Laferte en Lima?

Mon Laferte regresa a Perú: concierto imperdible en Costa 21 el 23 de mayo

El próximo 23 de mayo, Mon Laferte se presentará en el Multiespacio Costa 21, ofreciendo un espectáculo que combinará emoción, intensidad y alta calidad artística. Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir del jueves 4 de diciembre a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket, asegurando su lugar en uno de los eventos musicales más destacados de 2026 en Lima.

Este concierto marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien ha logrado construir un estilo único dentro de la música en español, fusionando géneros y creando un universo sonoro propio que la distingue a nivel internacional.

Femme Fatale: el nuevo disco de Mon Laferte que revoluciona el pop alternativo y el jazz

Su más reciente álbum, Femme Fatale, incluye 14 canciones en las que el pop alternativo y el jazz se combinan para crear un sonido sofisticado, oscuro y poéticamente profundo. El título del disco hace referencia a la figura de la femme fatale, transformándola en una expresión de empoderamiento y autoconfianza mediante letras intensas y emotivas.

El disco incorpora colaboraciones especiales con artistas de renombre, incluyendo a Nathy Peluso en "La Tirana", Conociendo Rusia en "Esto Es Amor", el cantautor brasileño Tiago Iorc, y un emotivo encuentro con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en "My One and Only Love". La combinación de armonías densas, atmósferas nocturnas y frescura pop convierte a este trabajo en un proyecto elegante, experimental y único en su género.

El show en Lima será una oportunidad excepcional para experimentar la potencia, la vulnerabilidad y el magnetismo de Mon Laferte en vivo. Sus interpretaciones combinan la fuerza de su voz con la sensibilidad de sus letras, ofreciendo una experiencia que conecta profundamente con el público.

Para los amantes de la música latinoamericana, esta presentación será un evento imperdible que consolida a Mon Laferte como una de las artistas más influyentes y versátiles de la actualidad. Asegura tus entradas a partir del 4 de diciembre en Teleticket y prepárate para vivir un espectáculo inolvidable.