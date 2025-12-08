Fonseca llega a Lima con Tropicalia Tour 2026 este 26 de marzo en Arena 1

Lima se alista para disfrutar de una velada cargada de música, romance y mucho ritmo, con el esperado regreso de Fonseca a Perú gracias a su Tropicalia Tour. Esta gira viene conquistando escenarios y rompiendo récords en Estados Unidos, Europa y distintos países de América Latina. El encuentro con el público peruano está programado para el jueves 26 de marzo de 2026 en Arena 1.

Esta gira resalta el gran impacto de su álbum Tropicalia, postulado a los Latin Grammy 2024 en la categoría Mejor Álbum Tropical. El disco reúne éxitos como "Si Tú Me Quieres", tema que obtuvo el Latin Grammy a Mejor Canción Tropical, y "Con Dinero y Sin Dinero". El público limeño tendrá la oportunidad de disfrutar estas canciones en vivo por primera vez tras el reconocimiento recibido por la producción.

Fonseca arribará junto a su banda completa de vallenato/pop para brindar un espectáculo lleno de intensidad, ritmo y sentimiento. Si bien Tropicalia será el eje central del concierto, el artista colombiano también interpretará los clásicos de siempre que han marcado a varias generaciones, como "Te mando flores", "Arroyito", "Prometo", "Eres mi sueño", entre otros temas que el público no deja de corear.

Asimismo, el Tropicalia Tour representa la primera oportunidad para que Fonseca lleve al escenario temas largamente aguardados por sus seguidores en Perú. Entre ellos destacan "Nunca me fui", colaboración con Rubén Blades; "Venga lo que venga", una canción de aire caribeño junto a Rawayana; además de "Por toda la vida", "Qué suerte tenerte" y "Pedacito de playa", piezas que reflejan la diversidad y esencia de la música tropical presente en el álbum.

Precio de entradas para el concierto de Fonseca en Lima

Lima se alista para un espectáculo lleno de energía, ideal para cantar, bailar y disfrutar de una noche en la que será imposible permanecer sentado. La preventa de entradas se realizará los días 8 y 9 de diciembre, con un 15 % de descuento para pagos con tarjetas BBVA, mientras que la venta general comenzará el 10 de diciembre mediante Ticketmaster. El evento estará a cargo de la productora F&M Entertainment.

Platinum

Preventa BBVA: S/ 248

Precio regular: S/ 285

VIP

Preventa BBVA: S/ 178

Precio regular: S/ 205

Tribuna

Preventa BBVA: S/ 97

Precio regular: S/ 110