Venta de entradas Bad Bunny Perú HOY: nuevos precios y a qué hora inicia la compra por Ticketmaster
El concierto de Bad Bunny será en el estadio Nacional y AQUÍ conocer a qué hora inicia la venta de entradas vía Ticketmaster. Más detalles en la nota.
Este miércoles 10 de diciembre inicia la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny tras confirmarse la nueva escenografía que utilizará el 'Conejo Malo' en su presentación del 16 y 17 de enero. La noticia sorprendió a miles de sus seguidores, quienes no lograron alcanzar tickets en las fechas pasadas.
Venta de entradas Bad Bunny vía Ticketmaster
Según dio a conocer el comunicado publicado en la página web de Ticketmaster, la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny comenzará a las 10:00 de la mañana. Para no presentar problemas en la compra, se pide a los fans contar con una cuenta en la plataforma oficial.
- LINK de entradas Bad Bunny - 16 y 17 de enero
Es importante mencionar que, las personas que ya cuenten con entradas en zonas Platinium o VIP Packages recibirán un correo electrónico por parte de la empresa para solicitar su upgrade a las zonas Los Vecinos o Pit A/B.
Precios del concierto de Bab Bunny
La nueva escenografía de Bad Bunny contará con nuevas zonas, lo cual permitirá que las personas estén más cerca al cantante. Actualmente existe la zona: Los Vecinos y Pit A - Pit B.
- Los Vecinos - 1,200 soles
- Pit A - Pit B: 1, 200 soles
- Platinum: 944 soles
- VIP: 684 soles
- Occidente: 834 soles
- Oriente: 834 soles
- Tribuna Norte: 224 soles
Bad Bunny en Lima.
Setlist del concierto de Bad Bunny
A continuación, podrás conocer cuáles son las canciones que cantará Bad Bunny en sus conciertos del tour 'Debí tirar más fotos'.
- KETU TeCRÉ - (2025)
- EL CLúB - (2025)
- La Santa - (2019)
- PIToRRO DE COCO - (2025)
- El Apagón - (2025)
- Playa Interlude - (2025)
- WELTiTA - (2025)
- Kloufrens - (2025)
- Bokete - (2025)
- Si Estuviésemos Juntos - (2018)
- Solo de Mí - (2018)
- Ni Bien Ni Mal - (2018)
- Amorfoda - (2018)
- Turista - (2025)
- NuevaYol - (2025)
- Tití Me Preguntó - (2022)
- Neverita - (2022)
- Si Veo a Tu Mamá - (2020)
- La Romana - (2018)
- La Jumpa - (2022)
- Voy a Llevarte pa’ PR
- Me Porto Bonito - (2025)
- No Me Conoce Remix - (2019)
- Bichiyal - (2020)
- Perro Negro - (2023)
- Yo Perreo Sola - (2020)
- Efecto - (2022)
- Safaera - (2020)
- Veldá - (2025)
- EoO - (2025)
- Café con Ron - (2025)
- Lo Que le Pasó a Hawai - (2025)
- Callaíta - (2022)
- Baile Inolvidable - (2025)
- DtMF” (2025)
- La Mudanza - (2025)