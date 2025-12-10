Venta de entradas Bad Bunny Perú HOY: nuevos precios y a qué hora inicia la compra por Ticketmaster

Este miércoles 10 de diciembre inicia la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny tras confirmarse la nueva escenografía que utilizará el 'Conejo Malo' en su presentación del 16 y 17 de enero. La noticia sorprendió a miles de sus seguidores, quienes no lograron alcanzar tickets en las fechas pasadas.

Venta de entradas Bad Bunny vía Ticketmaster

Según dio a conocer el comunicado publicado en la página web de Ticketmaster, la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny comenzará a las 10:00 de la mañana. Para no presentar problemas en la compra, se pide a los fans contar con una cuenta en la plataforma oficial.

LINK de entradas Bad Bunny - 16 y 17 de enero

Es importante mencionar que, las personas que ya cuenten con entradas en zonas Platinium o VIP Packages recibirán un correo electrónico por parte de la empresa para solicitar su upgrade a las zonas Los Vecinos o Pit A/B.

Precios del concierto de Bab Bunny

La nueva escenografía de Bad Bunny contará con nuevas zonas, lo cual permitirá que las personas estén más cerca al cantante. Actualmente existe la zona: Los Vecinos y Pit A - Pit B.

Los Vecinos - 1,200 soles

Pit A - Pit B: 1, 200 soles

Platinum: 944 soles

VIP: 684 soles

Occidente: 834 soles

Oriente: 834 soles

Tribuna Norte: 224 soles

Bad Bunny en Lima.

Setlist del concierto de Bad Bunny

A continuación, podrás conocer cuáles son las canciones que cantará Bad Bunny en sus conciertos del tour 'Debí tirar más fotos'.