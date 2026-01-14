0
EN VIVO
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

¡Es oficial! El After Party después del concierto de Bad Bunny se realizará en Perú

El After Party Oficial después del concierto DeBí TiRAR MáS FoToS se realizará con DJ Orma, el DJ oficial del cantante Bad Bunny, este sábado 17 de enero en Paradiso Lima - Club Cultural Lima, Chorrillos.

Redacción Líbero Ocio
El After Party después del concierto de Bad Bunny se realizará en Perú
El After Party después del concierto de Bad Bunny se realizará en Perú
COMPARTIR

A tan solo pocos días de la llegada del cantante puertorriqueño a Lima, se han revelado nuevos detalles sobre este esperado evento. Tal como en otros países, después de su presentación de Bad Bunny, se celebra el After Party Oficial que es exclusivo y muy esperado por sus fanáticos.

La venta de entradas para el concierto de Bad Bunny es por TicketMaster.

PUEDES VER: Concierto de Bad Bunny se realizará en Perú

Perú no será la excepción ya que también tendrá su fiesta post-concierto con DJ Orma, conocido internacionalmente como el DJ oficial del tour del cantante, y vivirá la noche más caliente de todas las after parties.

El evento, titulado “DeBí TiRAR MáS FoToS”, ha generado gran expectativa entre los seguidores, especialmente por la posibilidad de que el cantante realice una aparición sorpresa.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Sinuano Día de HOY, miércoles 14 de enero EN VIVO: resultados, números ganadores y qué jugó

  2. Horóscopo de hoy, miércoles 14 de enero: tarot, predicciones y número de la suerte según Josie

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano