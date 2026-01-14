- Hoy:
¡Es oficial! El After Party después del concierto de Bad Bunny se realizará en Perú
El After Party Oficial después del concierto DeBí TiRAR MáS FoToS se realizará con DJ Orma, el DJ oficial del cantante Bad Bunny, este sábado 17 de enero en Paradiso Lima - Club Cultural Lima, Chorrillos.
A tan solo pocos días de la llegada del cantante puertorriqueño a Lima, se han revelado nuevos detalles sobre este esperado evento. Tal como en otros países, después de su presentación de Bad Bunny, se celebra el After Party Oficial que es exclusivo y muy esperado por sus fanáticos.
Perú no será la excepción ya que también tendrá su fiesta post-concierto con DJ Orma, conocido internacionalmente como el DJ oficial del tour del cantante, y vivirá la noche más caliente de todas las after parties.
El evento, titulado “DeBí TiRAR MáS FoToS”, ha generado gran expectativa entre los seguidores, especialmente por la posibilidad de que el cantante realice una aparición sorpresa.
