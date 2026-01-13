BTS confirma concierto en Perú por primera vez: grupo coreano tendrá dos shows en Lima este 2026

¡Por primera vez en Perú! La popular agrupación coreana, BTS, llegará a pisar suelo limeño este 2026 y desde ya alborota a sus fanáticos con la expectativa de la venta de entradas, fechas de show y demás datos clave que se requieren saber para ser parte de lo que serán sus dos conciertos confirmados.

Tras largo tiempo fuera de los escenarios, pues desde el 2022 el grupo se encontraba en pausa a raíz de que sus siete integrantes realizaban el servicio militar obligatorio, los cantantes dieron a conocer la excelente noticia de su retorno, por lo que ahora los fans están emocionados y alertas para ser de los primeros en adquirir las entradas.

BTS anuncia gira en 2026 e incluye al Perú entre los shows / FOTO: Eventos Lima

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Lima?

BTS brindará dos espectáculos en la capital, los cuales han sido programados para los días 9 y 10 de octubre del 2026, según lo que indica su publicidad en la que también incluye a muchos otros países con fechas separadas hasta marzo de 2027.

¿Dónde será el show de BTS en Lima?

Hasta la fecha no se ha confirmado qué recinto será el que albergue a todos los seguidores de la banda, por lo que es necesario estar atento a cuando se oficialice la ubicación.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para conciertos de BTS en Lima?

Aunque las fechas de los eventos ya se anunciaron, lo cierto es que por el momento no hay días confirmados para lo que será la venta y preventa de entradas. Es seguro que la información oficial respecto a esto, se lanzará en las próximas semanas.

Nuevo álbum de BTS coincide con anuncio de gira 2026-2027

El álbum está programado para publicarse en marzo de 2026, contará con 14 canciones y será el primer trabajo conjunto de BTS luego de casi cuatro años. El 16 de enero comenzará la preventa, justo en medio de la noticia de su tour mundial.

Los 10 éxitos más populares de BTS