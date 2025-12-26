Darinka Ramírez será mamá nuevamente y envía PICANTE mensaje a Jefferson Farfán

El 25 de diciembre, Darinka Ramírez reveló en sus redes sociales que se convertirá en madre por segunda vez. La noticia generó gran sorpresa entre sus seguidores, porque muchos desconocían que estaba en una relación sentimental. Rápidamente, el post se hizo viral y más de un cibernauta no dudó en mencionar a Jefferson Farfán, padre de su primera menor.

"Y yo que pensaba que esperaría a Jefferson deje a la Xiomy", indicó uno de los comentarios. Ante esta situación, la joven emprendedora no dudó en pronunciarse. "Que sean felices", escribió Darinka, de esta manera deja en claro que no busca ser vinculada sentimentalmente con la 'Foquita'.

Darinka Ramírez anuncia embarazo con tiernas fotos

Con tiernas fotos de tu 'pancita', Darinka Ramírez confirmó que su bebé será mujer. La joven aseguró que su hija con Jefferson Farfán será una excelente hermana mayor, además, recalcó que todos están emocionados con la llegada de un nuevo integrante a su familia.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y llena de mucho amor. Mi hija está lista para ser la mejor hermana mayor", escribió.

Anuncio de Darinka en sus redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce quién es el papá de hija de Darinka Ramírez; sin embargo, aseguró que esta persona quiere demasiado a su primera hija. "No solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día", puntualizó.