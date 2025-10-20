Xiomy Kanashiro habla sobre boda con Jefferson Farfán y deja fuerte comentario: "Esto se..."

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán siguen siendo la pareja del momento desde hace varios meses y esta vez han vuelto al centro de atención luego de que la bailarina diera qué hablar por haber dado algunos detalles en relación a lo que sería su supuesto próximo matrimonio con la 'Foquita'. ¿Qué dijo?

La popular influencer y actual pareja del exfutbolista, se presentó en América Espectáculos este lunes y se animó a revelar cómo va su romance tras 8 meses de estar derrochando amor en redes sociales. Además, confesó lo que muchos querían saber sobre un presunto compromiso del que se hablaba por una publicación que hicieron ambos en Instagram, en la que se ve que compartieron una romántica cena, la cual al parecer habría generado los rumores.

"Eso se queda entre los 2, mientras menos cuentes, mejor te va", mencionó Kanashiro en el programa, dejando entrever que algunas cosas no tendrían por

Xiomy sobre anillo que le regaló Farfán

"(¿El anillo es un regalo o una promesa?) Sí, aquí está. A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. (Parece un anillo de matrimonio) Ay, China. Es un acto simbólico que tenemos los dos, ¿no?", explicó la bailarina para aclarar que por el momento el exjugador y ella no han pensado en planes de matrimonio cercanos.

Padre de Xiomy Kanashiro se pronuncia sobre relación

Por lo último que se sabe, el progenitor de Jefferson Farfán habría llamado al popular deportista para conversar acerca de la relación que tiene con su hija. "Sabemos de la reputación que él tiene, como padre cualquiera se preocupa, quiero lo mejor para mi hija", reveló.