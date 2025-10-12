- Hoy:
Oliver Sonne será papá junto a Isabella Taulund: confirman la noticia con tiernas fotos en redes sociales
Mediante redes sociales, el seleccionado peruano confirmó que se convertirá en padre por primera vez junto a su novia Isabella. Más detalles en la nota.
Mediante sus redes sociales, Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund confirmaron que se convertirán en padres. La pareja mostró fotos de la ecografía del bebé, los más emocionados con esta noticia fueron los seguidores de la pareja.
Oliver Sonne será papá junto a Isabella Taulund
"Nuevo en el equipo", es la descripción que utilizó la pareja del seleccionado peruano. Rápidamente del post se hizo viral y diversos cibernautas no dudaron en enviar sus mejores deseos.
Fotografías que compartió en redes sociales Oliver Sonne.
En las imágenes se puede ver a Sonne besando la barriga de Isabella Taulund. Ambos se muestran muy emocionados en las instantáneas. Al parecer, la novia del jugar peruano tendría 4 o 5 meses de embarazo, ya que su vientre está muy pronunciado.
Oliver Sonne y su novia anuncian embarazo.
Oliver Sonne le pidió matrimonio a su novia Isabella Taulund
El 15 de junio del 2025, el popular 'Vikingo de los Andes' decidió proponerle matrimonio a su novia Isabella Taulund tras años de relación. La pedida de mano se realizó en una playa de Bahamas, y ambos se mostraron muy emocionados.
Por el momento, se desconoce la fecha exacta de matrimonio, pero es posible que sea muy en los próximos meses o tras el nacimiento de su primer hijo. Esta nueva etapa que está viviendo Oliver Sonne marca un hito importantes en la vida personas del futbolista.
