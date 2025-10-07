Edison Flores es ampayado ingresando a su departamento con Antonella Martorell: ¿quién es la joven?

¿Nuevamente enamorado? Este último 6 de octubre, Edison Flores fue protagonista de un nuevo ampay de Magaly Medina, al ser captado con una joven, que responde al nombre de Antonella Martorell. Ambos estuvieron en una cena con amigos, pero luego se trasladaron en el departamento del popular 'Orejitas'.

Tras anunciar el fin de su matrimonio con Ana Siucho, parece que el amor podría estar tocando nuevamente la puerta del jugador de Universitario de Deportes. Cabe recordar que esta separación lo afectó en el ámbito emocional y profesional, tal y como lo ha mencionado anteriormente en diversos podcasts.

Edison Flores es captado con Antonella Martorell

Edison Flores fue captado junto a Antonella Martorell ingresando a su departamento después de una cena con amigos. Según los 'urracos', ambos tuvieron en una cena con amigos la noche del 5 de octubre, y después ella ingresó al edificio en su auto, lo que generó especulaciones de que podría haber pernoctado en el departamento del 'Orejitas'.

Ninguno de los protagonistas ha emitido declaraciones públicas confirmando que existe realmente una relación sentimental. Sin embargo, cabe destacar que la joven tacneña ha asistido en varias oportunidades al estadio Monumental y, que incluso, ha ingresado al campo de juego. Eso no es todo, ya que en 2022, compartió una foto donde luce la camiseta '20', número que identifica a Flores.