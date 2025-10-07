Sergio Peña es captado en discoteca de Tarapoto tras derrota de Alianza Lima | VIDEO

Sergio Peña llegó al fútbol peruano para vestir la camiseta de Alianza Lima y aunque ha demostrado tener un buen desempeño en algunos encuentros, su imagen fuera de las canchas ha sido manchada por las recientes imágenes que se mostraron en el programa de Magaly TV La Firme.

De acuerdo a lo mostrado por Magaly TV, Sergio Peña fue visto en una discoteca de Tarapoto y las imágenes serían de las primeras horas del 6 de octubre. Esto quiere decir que fue luego de la derrota que sufrió Alianza Lima a manos de Alianza UDH por el campeonato local y que lo dejó prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Clausura 2025.

(Video: Magaly TV La Firme)

Por si fuera poco, el flamante fichaje del club de La Victoria, Pedro Aquino, también fue captado e incluso se tomó una fotografía donde se deja ver muy sonriente junto a Peña.

Aunque el próximo enfrentamiento de Alianza Lima está programado para el 16 de octubre, la salida de Sergio Peña y la irrupción de Pedro Aquino no pasan desapercibidas para la hinchada blanquiazul, especialmente tras enfrentarse a un equipo que ocupaba las últimas posiciones del campeonato local.

Alianza Lima se despide del título local en Huánuco

La ilusión de los hinchas blanquiazules acabó luego de que los dirigidos por Néstor Gorosito perdieran por 2 a 1 ante Alianza UDH, equipo dirigido por Roberto Mosquera. El rendimiento del plantel dejó mucho qué desear, quienes no pudieron revertir el marcador tras la expulsión de Hernán Barcos.