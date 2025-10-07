- Hoy:
¿Indirecta para Ana Siucho? Edison Flores realiza fuerte publicación: "Hay muchas que me quieren"
¡Fuerte! El jugador de Universitario encendió las redes, luego de compartir un post donde claramente se aprecia un fuerte mensaje. ¿Será para su aún esposa?
En las últimas horas, Edison Flores se encuentra en la palestra pública, tras ser ampayado con Antonella Martorell, una joven con la que estuvo en su departamento este último fin de semana. Pero eso no es todo, ya que mediante su cuenta de Instagram, compartió una publicación que sería una indirecta para Ana Siucho.
PUEDES VER: Edison Flores es ampayado ingresando a su departamento con Antonella Martorell: ¿quién es la joven?
¿Edison Flores manda misil a Ana Siucho?: "Me va mejor"
Este martes 7 de octubre, el jugador peruano compartió una historia de su cuenta de Instagram, donde se aprecia una fotografía suya entrenando con su equipo, Universitario de Deportes. Lo que más llama la atención, es la canción que acompaña esta instantánea, puesto que tiene una singular letra.
"Hay muchas que me quieren, quieren y por un beso ellas se mueren, mueren. Pendej* fui yo en escogerte. Que tengas suerte, que ya me va mejor sin ti", se logra escuchar en la story que colocó el popular 'Orejitas'. Esto enciende las alarmas de que se trate de una fuerte indirecta para su aún esposa.
Por su parte, al término de esta nota, se dio a conocer que Ana Siucho eliminó o suspendió su cuenta de Instagram, puesto que no se encuentran búsquedas de su perfil. Cabe señalar, que cuando se anunció el fin de su matrimonio, Edison Flores realizó la misma acción en redes sociales.
Edison Flores es captado junto a Antonella Martorell en su departamento
Edison Flores fue captado junto con Antonella Martorell ingresando a su condominio tras haber compartido una cena con amigos, el último domingo 5 de octubre. Pasadas las 11 de la noche, las cámaras de 'Magaly TV La Firme' los grabó llegando en vehículos separados al condominio donde vive el futbolista.
Edison Flores fue visto con joven que luce orgullosa su camiseta.
Según, los 'urracos', se especula que ella pasó la noche en ese lugar, aunque no se ha registrado su salida. Hasta ahora, ni Edison Flores ni Antonella Martorell han hecho declaraciones públicas confirmando que tengan una relación sentimental o aclarando lo ocurrido, que solo se trataría de una amistad.
