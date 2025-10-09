'Esto es Guerra' lidera entre los programas en vivo: conoce el ráting que logró recientemente

El exitoso reality show 'Esto es Guerra' ha reafirmado su posición como el programa en vivo más visto en la televisión nacional, alcanzando 20 puntos de rating el lunes pasado. Los guerreros y combatientes ya se preparan para la esperada semifinal.

Producido por Pro Tv, 'Esto es Guerra' sigue liderando su franja horaria con un contenido que combina entretenimiento y competencia, atrayendo así a un público de distintas edades.

Diego Quijano, Gerente General de Pro Tv, expresó: "Estamos felices con los resultados en las cifras del rating, pues es un reflejo del gran esfuerzo que realizamos todos los días para hacer un programa en vivo y entretener a las familias en sus casas".

Con 13 años al aire, 'Esto es Guerra' se mantiene en la cima de los realities de competencia, mientras los participantes se preparan para la gran semifinal que tendrá lugar en tres semanas.

"Se vienen muchas más sorpresas para el público, pues cada día buscamos ofrecer lo mejor. Llevamos trece años como líderes y sentimos que 'Esto es Guerra' aún tiene para rato", añadió Quijano.

Katia Palma en los combatientes

Las sorpresas no dejan de presentarse en 'Esto es Guerra', con Katia Palma ahora como integrante de los combatientes.

Katia comentó sobre su experiencia: "Los combatientes son un gran equipo, muy competitivos. Y bueno, ahora me toca estar aquí pero pronto regresaré a los guerreros. Me quedé sorprendida con la elección de Patricio Parodi, quien prefirió a Mathías; pero volveré y pondré las cosas en su sitio".