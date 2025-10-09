- Hoy:
¿Edison Flores confirmó su relación con Antonella Martorell? 'Orejitas' se pronuncia sobre su vínculo
Tras ser ampayados, Edison Flores reveló cuál es el vínculo que tiene con Antonella Martorell, quien tiene 28 años de edad. Más detalles en la nota.
Edison Flores fue el protagonista del último ampay de Magaly Medina. En las imágenes se puede ver al jugador de Universitario con una joven llamada Antonella Moratell, una joven influencer que tiene 28 años de edad. Según dio a conocer el programa de la 'Urraca', ambos ingresaron a un condominio donde vive actualmente el futbolista.
PUEDES VER: ¿Indirecta para Ana Siucho? Edison Flores realiza fuerte publicación: "Hay muchas que me quieren"
En redes sociales, la joven tiene fotos luciendo la camiseta de Perú con apellido y número del 'Orejitas'. Además, asiste a los diversos partidos de Universitario de Deportes, esto hace que los rumores de una relación entre ambos crezca. Ante ello, Flores se pronunció sobre el tema.
¿Edison Flores confirmó romance con Antonella Martorell?
Edison Flores asistió a una cevichería junto a sus amigos, sin imaginar que las cámaras del programa América Hoy estarían en el lugar. El jugador merengue no esperaba ser consultado por el vínculo que tiene con Antonella.
"¿Estás enamorado? ¿Estás en una relación?", fueron algunas preguntas que realizó la periodista del programa de América Televisión. Ante ello, Edison Flores solo atinó a decir lo siguiente: "No estoy enamorado", de esta manera descarta tener una relación sentimental con la influencer.
Recordemos que, hace poco tiempo, la mamá del popular 'Orejitas' aseguró que la separación de su hijo con Ana Siucho repercutió en su vida profesión como personal, ya que no puede ver a sus hijas como antes, porque se mudaron a Estados Unidos.
