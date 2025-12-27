- Hoy:
Noriega y Quevedo hacen batalla de TikTok y sorprenden a hinchas con premio: "Vamos a sortear...."
El popular 'Samurai' y Quevedo realizaron una batalla en TikTok e indicaron que realizarían un sorteo a favor de sus seguidores.
Erick Noriega y Kevin Quevedo utilizaron sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. El jugador del Gremio y Alianza Lima se animaron a realizar una batalla de TikTok. Con la finalidad de incentivar a sus seguidores se animaron a realizar un sorteo.
Los jugadores realizaron tres rondas, en la primera ganó Noriega; mientras que en la segunda se coronó campeón Quevedo. Ante esta situación, el defensa central solicitó una revancha, fue ahí donde indicaron que sortearían una camiseta y un par de chimpunes.
A pesar del poyo que recibió Noriega por parte de sus fans, el integrante de Gremio no logró ganar. Su derrota generó la burla de Kevin Quevedo, quien le pidió realizar el sorteo por sus redes sociales.
Tras finalizar la batalla de TikTok, Noriega utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar que realizará el sorteo de la camiseta original y chimpunes en la noche del sábado 27 de diciembre.
En más de una oportunidad, ambos han mostrado que tienen una relación muy buena, e incluso cuando el exjugador de Alianza Lima viajó a Brasil, Quevedo no dudó en dedicarle unas tiernas palabras de despedida, ya que lo considera como un hermano.
