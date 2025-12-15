Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte disfrutan vacaciones de ensueño con sus hijos en increíble destino

Tras finalizar la temporada 2025 con Alianza Lima, Paolo Guerrero decidió irse de vacaciones junto a Ana Paula Consorte y sus hijos. La pareja alistó maleta y enrumbó hacia Estados Unidos, exactamente a Walt Disney World, donde los pequeños son los más felices por las diversas atracciones animadas que ofrecen.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su esposa tienen noble gesto con Alianza Lima luego de salida del delantero

Mediante la cuenta de Instagram, la pareja del delantero peruano compartió diversas historias, donde se dejó ver variados momentos de su familia en el parque de atracciones. En más de una fotografía o video, se aprecia a los niños divirtiéndose con los personajes más queridos de Disney.

Entre los destinos que visitaron Paolo Guerrero y su familia, se sabe que fueron a T-Rex Restaurant- Disney Springs y Chef Mickey's, Disney Contemporary Resort, donde vivieron una increíble experiencia junto a sus hijos.

El delantero peruano y su familia disfrutan de vacaciones en Disney World.

Paolo Guerrero aún no renueva con Alianza Lima para el 2026

Según lo que se conoce hasta el momento, Paolo Guerrero no ha renovado aún su contrato con Alianza Lima para la temporada 2026. Su vínculo actual con el club finaliza el 31 de diciembre de 2025, y hasta ahora no existe un acuerdo firmado para extenderlo al próximo año.

Sin embargo, se sabe que el delantero tendría un acuerdo con el club íntimo para concretar su renovación, pero aún están pendiente algunos detalles para la firma del contrato y su posterior oficialización.