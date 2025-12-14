0
Esposa de Miguel Araujo dedicó mensaje de aliento al futbolista previo al Cristal vs. Cusco FC

Jacqueline Palomino viajó hasta Cusco para alentar al defensa de Sporting Cristal y sorprendió a su esposa con un singular cartel.

Esposa de Miguel Araujo le envía mensaje de aliento previo al partido de Cristal vs. Cusco FC.
Sporting Cristal se medirá contra Cusco FC este domingo 14 de diciembre por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025, el encuentro definirá a 'Perú 2' en la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por ende, este duelo es sumamente importante para los hinchas del clun celeste.

En ese sentido, la esposa de Miguel Araujo viajó a Cusco para alentar al jugador del club cervercero. Además, no dudó en enviarle un mensaje de aliento y sorprenderlo con un romántico cartel que solo ambos entendían.

"Mi bebé hermoso, honor a quien honor se merece... Toda mi admiración y respeto a ti precioso. Papacito mío", escribió Jacqueline Palomino en una publicación de que se muestra junto del defensa de Sporting Cristal.

Mensaje que le envió la esposa de Miguel Araujo. (Foto: Instagram)

El cartel que hizo la joven esposa del seleccionado peruano indicaba lo siguiente: "Mi amor hice escala en Churín. Te amo #20". Por el momento, Jacqueline no ha explicado este mensaje, pero manifestó que lo haría en los próximos días.

En la fotografía también se puede observar a Miguel Araujo, feliz al lado de su esposa, quien en más de una oportunidad ha indicado que es hincha de Sporting Cristal, además, no duda en alentar al defensa que ha logrado ganarse el cariño de la hinchada.

