Esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha, realiza inédita publicación tras el bicampeonato de Alianza Lima
La brasileña no dudó en celebrar el triunfo de Alianza Lima con un peculiar mensaje en sus redes sociales. Más detalles en la nota.
Alianza Lima se coronó campeón de la Liga Femenina 2026 este sábado 13 de diciembre. Las blanquiazules lograron el bicampeonato y más de un aficionado no dudó en celebrar el triunfo del equipo femenino del club íntimo.
A la celebración se sumó la esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha, quien no dudó en felicitar a las jugadoras del exclub del 'Pirata'. Recordemos, que la pareja siempre le mostró su apoyo al equipo y en más de una oportunidad las futbolistas han mostrado su gratitud.
"Vamoooooooo", es el mensaje que escribió la brasileña, quien compartió una fotografía de las jugadoras de Alianza Lima. De esta manera, la esposa de Barcos muestra el cariño que le tiene al club peruano.
Publicación de esposa de Hernán Barcos.
Giuli Cunha se despide de Alianza Lima tras salida de Barcos
El 11 de diciembre, Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos tras 5 años de jugar para el club peruano. Giuli Cunha brindó un mensaje de despedida. La joven agradeció el cariño que tienen los hinchas hacia el 'Pirata' y por las alegrías que le dio el club.
"Lo que nosotros vivimos acá en estos años, nada ni nadie lo va a borrar. Gracias eternas por todo el cariño. Gracias, gracias ¡Arriba Alianza, toda la vida!", escribió la joven brasileña en su cuenta oficial de Instagram.
