Esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha, realiza inédita publicación tras el bicampeonato de Alianza Lima

La brasileña no dudó en celebrar el triunfo de Alianza Lima con un peculiar mensaje en sus redes sociales. Más detalles en la nota.

Redacción Líbero Tendencias
El esposa de Hernán Barcos compartió en redes sociales un mensaje a las jugadoras de Alianza. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
Alianza Lima se coronó campeón de la Liga Femenina 2026 este sábado 13 de diciembre. Las blanquiazules lograron el bicampeonato y más de un aficionado no dudó en celebrar el triunfo del equipo femenino del club íntimo.

Hijo de Hernán Barcos fue visto con el peluche del 'Gallo Negro' de Alianza Lima.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su esposa tienen noble gesto con Alianza Lima luego de salida del delantero

A la celebración se sumó la esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha, quien no dudó en felicitar a las jugadoras del exclub del 'Pirata'. Recordemos, que la pareja siempre le mostró su apoyo al equipo y en más de una oportunidad las futbolistas han mostrado su gratitud.

"Vamoooooooo", es el mensaje que escribió la brasileña, quien compartió una fotografía de las jugadoras de Alianza Lima. De esta manera, la esposa de Barcos muestra el cariño que le tiene al club peruano.

alianza lima

Publicación de esposa de Hernán Barcos.

Giuli Cunha se despide de Alianza Lima tras salida de Barcos

El 11 de diciembre, Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos tras 5 años de jugar para el club peruano. Giuli Cunha brindó un mensaje de despedida. La joven agradeció el cariño que tienen los hinchas hacia el 'Pirata' y por las alegrías que le dio el club.

"Lo que nosotros vivimos acá en estos años, nada ni nadie lo va a borrar. Gracias eternas por todo el cariño. Gracias, gracias ¡Arriba Alianza, toda la vida!", escribió la joven brasileña en su cuenta oficial de Instagram.

