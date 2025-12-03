Esposa de Barcos envió mensaje tras el gol del 'Pirata'con Alianza: "Nunca olvides..."

Alianza Lima jugó partido de ida por los playoffs de la Liga 1 contra Sporting Cristal el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional. El primer tanto del duelo fue de Martín Tavara al minuto 68 por penal.

Los hinchas celestes celebraron el gol; sin embargo, Hernán Barcos les quitó la felicidad tras marcar el tanto del empate a los 82 minutos. En redes sociales, los blanquiazules no dudaron en felicitarlo.

Hace algunos días, se confirmó que el '9' del equipo de Néstor Gorosito no continuará en Alianza Lima tras 5 años. La noticia generó diversas reacciones entre los íntimos, quienes desean que el delantero sigua en el club.

En medio de esta situación, la esposa de Hernán Barcos no dudó en celebrar el gol que marcó el 'Pirata' y se animó a enviarle un mensaje de aliento medio de la situación que vive.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

"Que nunca olvides en tu vida, que mereces tanto, porque eres tanto", indicó Giuli Cunha en sus redes sociales oficiales. Por su parte, el delantero indicó que está muy agradecido con los aficionados de Alianza Lima, ya que no han dejado de apoyarlo desde que llegó al club de La Victoria.