0
EN VIVO
Real Madrid vs Athletic Bilbao por LaLiga

Esposa de Barcos envió mensaje tras el gol del 'Pirata'con Alianza: "Nunca olvides..."

Hernán Barcos anotó el gol del empate ante Cristal y su esposa no dudó en realizar una publicación a favor del delantero argentino.

Redacción Líbero Tendencias
Esposa de Hernán Barcos le dedicó un importante post en sus redes sociales.
Esposa de Hernán Barcos le dedicó un importante post en sus redes sociales. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

Alianza Lima jugó partido de ida por los playoffs de la Liga 1 contra Sporting Cristal el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional. El primer tanto del duelo fue de Martín Tavara al minuto 68 por penal.

Esposa de Hernán Barcos realizó sorpresivo post en redes sociales.

PUEDES VER: Esposa de Barcos dejó reflexiva publicación y sorprendió a seguidores: "Mereces algo mucho mejor"

Los hinchas celestes celebraron el gol; sin embargo, Hernán Barcos les quitó la felicidad tras marcar el tanto del empate a los 82 minutos. En redes sociales, los blanquiazules no dudaron en felicitarlo.

Hace algunos días, se confirmó que el '9' del equipo de Néstor Gorosito no continuará en Alianza Lima tras 5 años. La noticia generó diversas reacciones entre los íntimos, quienes desean que el delantero sigua en el club.

En medio de esta situación, la esposa de Hernán Barcos no dudó en celebrar el gol que marcó el 'Pirata' y se animó a enviarle un mensaje de aliento medio de la situación que vive.

Hernán Barcos

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

"Que nunca olvides en tu vida, que mereces tanto, porque eres tanto", indicó Giuli Cunha en sus redes sociales oficiales. Por su parte, el delantero indicó que está muy agradecido con los aficionados de Alianza Lima, ya que no han dejado de apoyarlo desde que llegó al club de La Victoria.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, miércoles 3 de diciembre: tarot y predicciones de Josie

  2. Bastones de Navidad, dibujos para colorear DESCARGA AQUÍ

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano