Giuli Cunha se despide de Alianza Lima con emotivas palabras tras salida de Barcos: "Nada ni nadie..."
Luego que el cuadro íntimo oficializará la salida de Hernán Barcos, la esposa del 'Pirata' no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales. Conoce qué dijo.
Este 11 de diciembre, Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos con un emotivo video, luego de ello, Giuli Cunha emitió un mensaje mediante su cuenta de Instagram. La brasileña tuvo palabras de agradecimiento al club peruano y a la hinchada, quien tras esta decisión respaldó al delantero.
Giuli Cunha le dedica conmovedoras palabras a Alianza Lima
"Lo que nosotros vivimos acá en estos años, nada ni nadie lo va a borrar. Gracias eternas por todo el cariño. Gracias, gracias ¡Arriba Alianza, toda la vida!", fue el mensaje que escribió Giuli Cunha junto al video compartido del 'Pirata'.
Giuli Cunha dedica emotivo mensaje a Alianza Lima. | Imagen: Instagram
La esposa del jugador también agregó una imagen con una significativa frase: "Los que hacen de la vida un lugar mejor" y escribió, "Querido Perú, queridos aliancistas".
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video
Alianza Lima oficializó la salida de Hernán Barcos después de cinco temporadas vistiendo la camiseta blanquiazul. El 'Equipo del Pueblo' publicó un emotivo video en sus redes sociales agradeciendo al delantero argentino por su trayectoria y destacando su entrega y trabajo en el cuadro íntimo.
"¡Gracias, 'Pirata'! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul.", este es el mensaje que acompaña al video.
Hernán Barcos se pronuncia tras salida de Alianza Lima
"Hola a todos a mi querido pueblo blanquiazul. Acá estoy para despedirme. Vivimos 5 años muy lindos juntos. Tuvimos mucho cariño y respeto mutuo. Me quedo con todo eso. Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que en estos 5 años me llenaron. Hemos sufrido tanto con mi familia estas semanas. Seguramente, lo mejor para todos. Que el 2026 sea mucho mejor. Acá tendrán una familia de aliancistas más", manifestó Hernán Barcos.
