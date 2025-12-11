- Hoy:
Nair Aliaga publica lamentables mensajes que le envió Pablo Ceppelini menospreciándola: "No sé quién..."
La joven periodista compartió en sus redes el texto que recibió por parte del jugador Pablo Ceppelini, quien tuvo condenables calificativos en su contra.
El último 10 de diciembre, Nair Aliaga expuso que un jugador del torneo nacional le escribió a través de Instagram, horas después, se confirmó lo que muchos sospechaban en redes sociales. La identidad del futbolista corresponde a Pablo Ceppelini, quien recientemente envió un lamentable mensaje a la periodista deportiva. Conoce más detalles al respecto.
PUEDES VER: Paolo Guerrero debutará en programa de streaming de María Pía Copello: "Un nuevo partido"
"No sé quién te crees que sos para subir una conversación conmigo. No sabía que querías fama y hacerla a costas mía ja, ja, ja me da mucha risa. No te saques cartel de que te escribí. Que no me gustas para nada. Sos muy feita, mi vida, un beso. Y vos también me generas mucho rechazo. Qué asco", se lee en la conversación de Instagram.
Nair Aliaga difunde chat con exjugador de Alianza Lima. | Imagen: Instagram
Toda esta cuestionable situación se generó luego que Nair Aliaga compartiera, mediante su cuenta de 'X', su postura frente a ligeras opiniones que tuvo un diario nacional respecto a ella. "Ligereza con la que los medios de comunicación señalan sin pruebas y dañan la dignidad de una persona: fácil y sin consecuencias, amparándose únicamente en el "supuesto" y la insinuación. Hoy me tocó a mí.", señaló.
Nair Aliaga agregó: "Voy a defenderme y subiré la única conversación que tuve con el futbolista al que hacen referencia. Porque, actualmente, no existe persona que me genere más desagrado que él... Gracias a Dios tengo esta conversación en la que no le doy pie para que siquiera pueda comunicarse conmigo por chat, pero no todas pueden defenderse de las acusaciones de este diario. Y es injusto, da lástima y es asqueroso."
Nair Aliaga se pronuncia tras ser vinculada con Pablo Ceppelini.
Es importante destacar que el exjugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, ha sido acusado por mujeres en reiteradas ocasiones. En Uruguay, la influencer Antonella Reyes lo acusó de agresión física durante un encuentro íntimo, además, dos mujeres brasileñas lo denunciaron por no reconocer legalmente a sus hijos.
