Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo: "Tu nombre quedó escrito en blanco y azul"

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima despidió a Hernán Barcos. Los blanquiazules indicaron que el delantero estará en la historia del club.

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo | FOTO: Libero