- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
0
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo: "Tu nombre quedó escrito en blanco y azul"
Mediante sus redes sociales, Alianza Lima despidió a Hernán Barcos. Los blanquiazules indicaron que el delantero estará en la historia del club.
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo | FOTO: Libero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Alianza Lima oficializó la salida de Hernán Barcos. Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul compartió un emotivo vídeo para despedir al 'Pirata'.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
Comprar
PRECIOS/ 49.90