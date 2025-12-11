0
Alianza Lima vs Scandicci hoy por Mundial de Clubes Vóley 2025

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo: "Tu nombre quedó escrito en blanco y azul"

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima despidió a Hernán Barcos. Los blanquiazules indicaron que el delantero estará en la historia del club.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo vídeo | FOTO: Libero
Alianza Lima oficializó la salida de Hernán Barcos. Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul compartió un emotivo vídeo para despedir al 'Pirata'.

Noticia en desarrollo...

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

