Giuli Cunha explota tras críticas a Hernán Barcos en su último partido con Alianza vs Cristal

El último partido de Hernán Barcos con Alianza Lima frente a Sporting Cristal se disputó este sábado 6 de diciembre y como resultado se obtuvo la derrota del cuadro íntimo en la tanda de penales. Sumado a esta dura caída de los blanquiazules, este duelo generó que Giuli Cunha arremetiera en redes sociales.

Si bien este duelo marcó el adiós oficial del delantero argentino con la camiseta de Alianza Lima, cerrando una etapa importante del club y del fútbol peruano, el 'Pirata' recibió críticas por su desempeño en este partido clave ante los celestes. Ante esta situación, su esposa salió al frente y respondió.

Giuli Cunha se pronuncia en su Instagram por último partido del 'Pirata'.

"No era el juego que te gustaba, pero la vida sigue... Siempre contigo, porque te has vuelto loco. ¡Qué venga el 2026!", publicó la brasileña al término del encuentro en Matute. Sin embargo, al día siguiente, 7 de diciembre, Giuli Cunha volvió a pronunciarse en su cuenta de Instagram, pero esta vez para contestar a un crítico de Barcos.

"Ya era hora de tu salida, que te vaya bien. Pensé que te ibas con un triunfo, pero te llegó altamente. Anoche ingresaste a caminar al campo y Cristal te agradeció, lo empató y qué bueno creo, que te acompañas con Pipo.", escribió un hincha, a lo que la esposa de Hernán Barcos no se quedó de brazos cruzados.

"No seas malo. El último partido él era salvador, ahora, ¿ya no sirve? Hernán entró con fiebre, dolores en el cuerpo. Tiene en la cabeza millones de problemas y mismo así nunca se bajó, nunca expuso nada que pueda perjudicar el club y el grupo. Ustedes no saben la mitad de cosas que pasan. Jamás se hizo víctima. Seamos agradecidos en la vida, siempre.", respondió.

Cabe recordar que el compromiso terminó 3-3 en los 90 minutos, resultado que llevó la serie a definirse desde el punto de penal, donde Sporting Cristal se impuso por 5-4 y selló la derrota del cuadro blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva. Ahora, el cuadro cervecero luchará por el 'Perú 2'.