0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito

Giuli Cunha explota tras críticas a Hernán Barcos en su último partido con Alianza vs Cristal

¡No se quedó callada! Por primera vez, la esposa de Hernán Barcos, se pronunció directamente a un hincha que crítico duramente al 'Pirata' en su último duelo.

Redacción Líbero Tendencias
Giuli Cunha se pronunció tras último partido de Hernán Barcos con Alianza Lima.
Giuli Cunha se pronunció tras último partido de Hernán Barcos con Alianza Lima. | Composición: Líbero/ Instagram
COMPARTIR

El último partido de Hernán Barcos con Alianza Lima frente a Sporting Cristal se disputó este sábado 6 de diciembre y como resultado se obtuvo la derrota del cuadro íntimo en la tanda de penales. Sumado a esta dura caída de los blanquiazules, este duelo generó que Giuli Cunha arremetiera en redes sociales.

Ric La Torre reveló que un jugador de la selección peruana sería el protagonista de un nuevo ampay.

PUEDES VER: Futbolista de la selección peruana es protagonista de nuevo ampay, según Ric La Torre

Si bien este duelo marcó el adiós oficial del delantero argentino con la camiseta de Alianza Lima, cerrando una etapa importante del club y del fútbol peruano, el 'Pirata' recibió críticas por su desempeño en este partido clave ante los celestes. Ante esta situación, su esposa salió al frente y respondió.

Giuli Cunha

Giuli Cunha se pronuncia en su Instagram por último partido del 'Pirata'.

"No era el juego que te gustaba, pero la vida sigue... Siempre contigo, porque te has vuelto loco. ¡Qué venga el 2026!", publicó la brasileña al término del encuentro en Matute. Sin embargo, al día siguiente, 7 de diciembre, Giuli Cunha volvió a pronunciarse en su cuenta de Instagram, pero esta vez para contestar a un crítico de Barcos.

"Ya era hora de tu salida, que te vaya bien. Pensé que te ibas con un triunfo, pero te llegó altamente. Anoche ingresaste a caminar al campo y Cristal te agradeció, lo empató y qué bueno creo, que te acompañas con Pipo.", escribió un hincha, a lo que la esposa de Hernán Barcos no se quedó de brazos cruzados.

"No seas malo. El último partido él era salvador, ahora, ¿ya no sirve? Hernán entró con fiebre, dolores en el cuerpo. Tiene en la cabeza millones de problemas y mismo así nunca se bajó, nunca expuso nada que pueda perjudicar el club y el grupo. Ustedes no saben la mitad de cosas que pasan. Jamás se hizo víctima. Seamos agradecidos en la vida, siempre.", respondió.

Cabe recordar que el compromiso terminó 3-3 en los 90 minutos, resultado que llevó la serie a definirse desde el punto de penal, donde Sporting Cristal se impuso por 5-4 y selló la derrota del cuadro blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva. Ahora, el cuadro cervecero luchará por el 'Perú 2'.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre: RESULTADOS, números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO

  2. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre: NÚMEROS GANADORES del ÚLTIMO SORTEO y a qué hora juega

  3. Resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 6 de diciembre

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano