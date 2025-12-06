- Hoy:
Alianza perdió ante Cristal en tanda de penales y crueles memes se burlan de los íntimos: "Perú 4"
Alianza perdió la llave de una manera inesperada y Cristal logró su objetivo. El resultado generó crueles memes que invaden las redes sociales.
1 de 10
2 de 10
Mira los mejores memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante Cristal. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
Mira los mejores memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante Cristal. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
3 de 10
Nadie puede criticar a Castillo tras los dos goles que marcó. | Composición Líbero
Nadie puede criticar a Castillo tras los dos goles que marcó. | Composición Líbero
4 de 10
Los hinchas de Alianza terminaron con dolor de cabeza tras el empate.
Los hinchas de Alianza terminaron con dolor de cabeza tras el empate.
5 de 10
"Para el otro año será", es el meme viral ante la derrota de Alianza.
"Para el otro año será", es el meme viral ante la derrota de Alianza.
6 de 10
Quieren a Paolo por el gol que marco ante SC. | Composición Líbero
Quieren a Paolo por el gol que marco ante SC. | Composición Líbero
7 de 10
La reacción de los hinchas antes de los tres goles de Távara.
La reacción de los hinchas antes de los tres goles de Távara.
8 de 10
La reacción de muchos, tras el empate de Cristal.
La reacción de muchos, tras el empate de Cristal.
9 de 10
Así estaban los hinchas de Cristal antes de los tres goles de Távara.
Así estaban los hinchas de Cristal antes de los tres goles de Távara.
10 de 10
Este meme se hizo viral en las redes sociales.
Este meme se hizo viral en las redes sociales.
Alianza Lima perdió por penales e hinchas lamentan el resultado.
Alianza Lima perdió por penales e hinchas lamentan el resultado.
