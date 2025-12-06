Alianza perdió ante Cristal en tanda de penales y crueles memes se burlan de los íntimos: "Perú 4"

Alianza perdió la llave de una manera inesperada y Cristal logró su objetivo. El resultado generó crueles memes que invaden las redes sociales.

1 de 10

Mira los mejores memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante Cristal. | Composición Líbero /Margoth Aliaga Mira los mejores memes que dejó la derrota de Alianza Lima ante Cristal. | Composición Líbero /Margoth Aliaga

2 de 10

Nadie puede criticar a Castillo tras los dos goles que marcó. | Composición Líbero Nadie puede criticar a Castillo tras los dos goles que marcó. | Composición Líbero

3 de 10

Los hinchas de Alianza terminaron con dolor de cabeza tras el empate. Los hinchas de Alianza terminaron con dolor de cabeza tras el empate.

4 de 10

"Para el otro año será", es el meme viral ante la derrota de Alianza. "Para el otro año será", es el meme viral ante la derrota de Alianza.

5 de 10

Quieren a Paolo por el gol que marco ante SC. | Composición Líbero Quieren a Paolo por el gol que marco ante SC. | Composición Líbero

6 de 10

La reacción de los hinchas antes de los tres goles de Távara. La reacción de los hinchas antes de los tres goles de Távara.

7 de 10

La reacción de muchos, tras el empate de Cristal. La reacción de muchos, tras el empate de Cristal.

8 de 10

Así estaban los hinchas de Cristal antes de los tres goles de Távara. Así estaban los hinchas de Cristal antes de los tres goles de Távara.

9 de 10

Este meme se hizo viral en las redes sociales. Este meme se hizo viral en las redes sociales.

10 de 10