Sorteo del Mundial 2026: mira los mejores memes del evento FIFA tras confirmarse los 12 grupos

Tras una larga introducción, los grupos del Mundial 2026 ya están definidos y crueles memes se hicieron virales en redes sociales.

Mira los mejores memes del sorteo Mundial 2026.

Literal en un abrir y cerrar de ojos se realizará el Mundial 2026

Más de un hincha se quedó dormido con la primera parte del sorteo Mundial 2026.

Todos reclamaban que ya inicia el sorteo Mundial 2026.

La reacción de muchos aficionados al ver inició el sorteo Mundial 2026.

La 'cabeza' de muchas personas terminó así luego de los intros del sorteo Mundial 2026.

Algunos aficionados se acordaron de Chile durante el Mundial 2026.

Chile ya tiene un grupo confirmado para el Mundial 2026.

"Se murió por esperar ver el sorteo del Mundial 2026", es la frase viral.

