Sorteo del Mundial 2026: mira los mejores memes del evento FIFA tras confirmarse los 12 grupos
Tras una larga introducción, los grupos del Mundial 2026 ya están definidos y crueles memes se hicieron virales en redes sociales.
Mira los mejores memes del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Literal en un abrir y cerrar de ojos se realizará el Mundial 2026 | Composición Líbero
Más de un hincha se quedó dormido con la primera parte del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
Todos reclamaban que ya inicia el sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
La reacción de muchos aficionados al ver inició el sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
La 'cabeza' de muchas personas terminó así luego de los intros del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
Algunos aficionados se acordaron de Chile durante el Mundial 2026. | Composición Líbero
Chile ya tiene un grupo confirmado para el Mundial 2026. | Composición Líbero
"Se murió por esperar ver el sorteo del Mundial 2026", es la frase viral. | Composición Líbero
Algunos aficionado tienen dudas sobre el grupo que le tocó a Argentina. | Composición Líbero
