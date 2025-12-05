0
LO ÚLTIMO
Grupos confirmados del Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026: mira los mejores memes del evento FIFA tras confirmarse los 12 grupos

Tras una larga introducción, los grupos del Mundial 2026 ya están definidos y crueles memes se hicieron virales en redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
1 de 10
Mira los mejores memes del sorteo Mundial 2026.
Mira los mejores memes del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Mira los mejores memes del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
2 de 10
Literal en un abrir y cerrar de ojos se realizará el Mundial 2026
Literal en un abrir y cerrar de ojos se realizará el Mundial 2026 | Composición Líbero
Literal en un abrir y cerrar de ojos se realizará el Mundial 2026 | Composición Líbero
3 de 10
Más de un hincha se quedó dormido con la primera parte del sorteo Mundial 2026.
Más de un hincha se quedó dormido con la primera parte del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
Más de un hincha se quedó dormido con la primera parte del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
4 de 10
Todos reclamaban que ya inicia el sorteo Mundial 2026.
Todos reclamaban que ya inicia el sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
Todos reclamaban que ya inicia el sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
5 de 10
La reacción de muchos aficionados al ver inició el sorteo Mundial 2026.
La reacción de muchos aficionados al ver inició el sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
La reacción de muchos aficionados al ver inició el sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
6 de 10
La 'cabeza' de muchas personas terminó así luego de los intros del sorteo Mundial 2026.
La 'cabeza' de muchas personas terminó así luego de los intros del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
La 'cabeza' de muchas personas terminó así luego de los intros del sorteo Mundial 2026. | Composición Líbero
7 de 10
Algunos aficionados se acordaron de Chile durante el Mundial 2026.
Algunos aficionados se acordaron de Chile durante el Mundial 2026. | Composición Líbero
Algunos aficionados se acordaron de Chile durante el Mundial 2026. | Composición Líbero
8 de 10
Chile ya tiene un grupo confirmado para el Mundial 2026.
Chile ya tiene un grupo confirmado para el Mundial 2026. | Composición Líbero
Chile ya tiene un grupo confirmado para el Mundial 2026. | Composición Líbero
9 de 10
"Se murió por esperar ver el sorteo del Mundial 2026", es la frase viral.
"Se murió por esperar ver el sorteo del Mundial 2026", es la frase viral. | Composición Líbero
"Se murió por esperar ver el sorteo del Mundial 2026", es la frase viral. | Composición Líbero
10 de 10
Algunos aficionado tienen dudas sobre el grupo que le tocó a Argentina.
Algunos aficionado tienen dudas sobre el grupo que le tocó a Argentina. | Composición Líbero
Algunos aficionado tienen dudas sobre el grupo que le tocó a Argentina. | Composición Líbero
COMPARTIR
Lo más visto

  1. Sinuano Día HOY, viernes 5 de diciembre EN VIVO: resultados y últimos números ganadores

  2. Actualizan lista de infieles en Perú: ahora con RNI y nuevos casos de infidelidades

  3. Horóscopo de HOY, viernes 5 de diciembre según Josie: tarot y predicciones GRATIS AQUÍ

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano