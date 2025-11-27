Esposa de Hernán Barcos publica nuevo mensaje tras salida del delantero de Alianza: "En esta vida..."

La noticia sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima generó revuelo en el fútbol peruano e hinchas íntimos, quienes esperaban que el delantero continuara una temporada más con el club blanquiazul. Tras confirmarse la decisión final, su esposa, Giuli Cunha, no dudó en pronunciarse en su cuenta de Instagram.

Fiel a su estilo, la brasileña compartió potentes posts en su red social, dejando en claro que el 'Pirata' cuenta con su apoyo total luego de anunciar que no continuará vistiendo la camiseta aliancista. Es así, que recientemente publicó picantes imágenes que podrían ser interpretados como fuertes indirectas.

Giuli Cunha y sus mensajes tras confirmarse la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima.

"No hay que odiar, ni desearle el mal a nadie, en esta vida todo lo que das, vuelve", compartió Giuli Cunha. Posteriormente, puso en sus redes el siguiente mensaje: "A la gente hay que creerle lo que hace, no lo que dice".

Hernán Barcos se pronuncia tras confirmarse que dejará Alianza Lima

El delantero argentino rompió su silencio luego de confirmarse que no continuará en Alianza Lima. El '9' fue abordado por la prensa y declaró que: "Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado, hablamos. No voy a hablar ahora".

El artillero de 41 años agregó, "no voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria, tranquila, lo hablamos". Por lo que aún está pendiente el descargo de Hernán Barcos sobre el fin de una importante etapa de su carrera futbolística luego de 5 temporadas.