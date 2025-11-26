El fuerte mensaje de Paolo Guerrero sobre asistir al programa de Mario Irivarren: "Ya fu..."

En las últimas horas, el reencuentro de Mario Irivarren y Jefferson Farfán, en el programa de streaming, 'La Manada', ocasionó un gran revuelo en redes sociales. En medio de esto, reporteros le preguntaron a Paolo Guerrero si iría al podcast del chico reality, a lo que el delantero peruano sorprendió con su respuesta.

Este último martes 25 de noviembre, en un evento de la Kings League, el jugador de Alianza Lima fue abordado por la prensa y una de las consultas fue si se animaría a asistir como invitado del nuevo programa donde Irivarren es conductor. Paolo Guerrero tomó con gracia la pregunta y respondió.

"No, ya en dos oportunidades con Jefferson (sobre su participación en el podcast 'Enfocados')", mencionó el popular 'Depredador'; sin embargo, en medio de las preguntas de los reporteros, una periodista le consulta específicamente sobre el podcast 'La Manada', y él dice: "Sí, seguro".

Cabe destacar, que años atrás existió una polémica entre Mario y Paolo, puesto que Alondra García Miró, al poco tiempo de terminar su romance con el chico reality, cuando ambos estaban en 'Combate', comenzó una relación sentimental con el jugador peruano. Lo que generó diversos comentarios al respecto.

Jefferson Farfán se reencuentra con Mario Irivarren

El reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren se realizó en un episodio del nuevo programa del exfutbolista, perteneciente a su plataforma de streaming Satélite+. A pesar de los rumores sobre una supuesta rivalidad, por el pasado sentimental que 'La Foquita' tuvo con la expareja del chico reality, el ambiente fue relajado y amistoso.

Incluso contaron una anécdota de ambos. "Luego llega una llamada de Russia y mi amigo me dice 'me está llamando 'La Foca' y le dije '¿qué estás hablando huev...'? Mi pata contesta y del otro lado escucho (oye conch...). Le decía 'qué pasa, dame contexto'. Mi pata lo intentaba calmar y el compadre no se calmaba. Después de 10 minutos me pasó el teléfono", precisó Irivarren.