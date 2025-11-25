0
EN VIVO
Barcelona vs Chelsea por Champions League

Esposa de Barcos envió PICANTE mensaje mientras el '9' define su futuro en Alianza: "Injustos contigo..."

Giuli Cunha compartió un polémico mensaje en sus redes sociales en medio de la posible salida de Hernán Barcos del conjunto blanquiazul.

Redacción Líbero Tendencias
Esposa de Hernán Barcos realizó un polémico post ante posible salida del delantero.
Esposa de Hernán Barcos realizó un polémico post ante posible salida del delantero. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Diversos medios deportivos indicaron que existen rumores de que Hernán Barcos no renovará con Alianza Lima para la temporada 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los aficionados del cuadro íntimo, quienes no dudaron en respaldar al bicampeón.

Hernán Barcos recibe el respaldo de los hinchas de Alianza Lima.

PUEDES VER: "El Pirata no se va", reparten volantes en apoyo a Hernán Barcos en Matute

Por ello, durante el partido del cuadro íntimo ante UTC no dudaron en alentarlo indicado que el '9' no se va de La Victoria. Además, se repartieron folletos resaltando el desempeño del delantero argentino en el equipo liderado por 'Pipo' Gorosito. "100% profesionalismo. 100% humanitario. 100% ejemplo a seguir", se lee en el post.

En medio de la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, su pareja, Giuli Cunha, compartió en sus redes sociales oficiales un picante mensaje que sorprendió a los hinchas del conjunto íntimo.

"Sé siempre bueno y cuando sean injustos contigo, sé aún mejor", es la reflexión que publicó la brasileña. Por el momento, no se ha oficializado la salida del 'Pirata', pero el delantero aseguró que en los próximos días definirá su futuro.

hernan barcos

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

Sin embargo, aseguró que todo depende del equipo íntimo, ya que él quiere seguir jugando con los blanquiazules, además, indicó que el cariño y respaldo de los hinchas lo motivan, ya que tiene mucho para dar por el cuadro de La Victoria.

Lo más visto

  1. Esposa de Barcos envió PICANTE mensaje mientras el '9' define su futuro en Alianza: "Injustos contigo..."

  2. Horóscopo de HOY, martes 25 de noviembre según Josie: predicciones y tarot AQUÍ

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano