Esposa de Barcos envió PICANTE mensaje mientras el '9' define su futuro en Alianza: "Injustos contigo..."

Diversos medios deportivos indicaron que existen rumores de que Hernán Barcos no renovará con Alianza Lima para la temporada 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los aficionados del cuadro íntimo, quienes no dudaron en respaldar al bicampeón.

Por ello, durante el partido del cuadro íntimo ante UTC no dudaron en alentarlo indicado que el '9' no se va de La Victoria. Además, se repartieron folletos resaltando el desempeño del delantero argentino en el equipo liderado por 'Pipo' Gorosito. "100% profesionalismo. 100% humanitario. 100% ejemplo a seguir", se lee en el post.

En medio de la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, su pareja, Giuli Cunha, compartió en sus redes sociales oficiales un picante mensaje que sorprendió a los hinchas del conjunto íntimo.

"Sé siempre bueno y cuando sean injustos contigo, sé aún mejor", es la reflexión que publicó la brasileña. Por el momento, no se ha oficializado la salida del 'Pirata', pero el delantero aseguró que en los próximos días definirá su futuro.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

Sin embargo, aseguró que todo depende del equipo íntimo, ya que él quiere seguir jugando con los blanquiazules, además, indicó que el cariño y respaldo de los hinchas lo motivan, ya que tiene mucho para dar por el cuadro de La Victoria.