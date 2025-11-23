0
"El Pirata no se va", reparten volantes en apoyo a Hernán Barcos en Matute y esposa deja fuerte mensaje

Durante el partido ante UTC, se repartieron folletos indicando que Hernán Barcos no se va de Alianza, por su profesionalismo y ejemplo a seguir.

Roxana Aliaga
Hernán Barcos recibe el respaldo de los hinchas de Alianza Lima.
Hernán Barcos recibe el respaldo de los hinchas de Alianza Lima.
Alianza Lima se enfrentó a UTC este domingo 23 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute. Este duelo se realizó en medio de los rumores de la posible salida de Hernán Barcos.

Esposa de Hernán Barcos realizó sorpresiva publicación en sus redes sociales.

Más de un aficionado blanquiazul se ha mostrado en contra de la decisión que tomaría el área directiva del equipo íntimo, por ello, decidieron realizar folletos que fueron entregados durante el partido y la esposa de delantero argentino no dudó en compartir el mensaje en redes sociales.

Hinchas respaldan a Barcos: "El 'Pirata' no se va"

Giuli Cunha estuvo presente en el último partido del Torneo Clausura y compartió una foto del folleto que realizaron los hinchas de Alianza Lima sobre el Hernán Barcos. En la imagen se muestra los mejores momentos del 'Pirata' con la camiseta blanquiazul.

"El 'Pirata' no se va. 100% profesionalismo, 100% humanitario, 100% ejemplo a seguir", es el mensaje que quieren hacer llegar los blanquiazules a los directivos del equipo liderado por 'Pipo' Gorosito.

hernán barcos

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

Sin embargo, en redes sociales, existen diversas campañas que respaldan y resaltan los logros de Hernán Barcos, quien a inicios indicó que buscaba retirarse en Alianza Lima; sin embargo, sus planes podrían cambiar.

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

