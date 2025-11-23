Alianza Lima se enfrentó a UTC este domingo 23 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute. Este duelo se realizó en medio de los rumores de la posible salida de Hernán Barcos.

Más de un aficionado blanquiazul se ha mostrado en contra de la decisión que tomaría el área directiva del equipo íntimo, por ello, decidieron realizar folletos que fueron entregados durante el partido y la esposa de delantero argentino no dudó en compartir el mensaje en redes sociales.

Hinchas respaldan a Barcos: "El 'Pirata' no se va"

Giuli Cunha estuvo presente en el último partido del Torneo Clausura y compartió una foto del folleto que realizaron los hinchas de Alianza Lima sobre el Hernán Barcos. En la imagen se muestra los mejores momentos del 'Pirata' con la camiseta blanquiazul.

"El 'Pirata' no se va. 100% profesionalismo, 100% humanitario, 100% ejemplo a seguir", es el mensaje que quieren hacer llegar los blanquiazules a los directivos del equipo liderado por 'Pipo' Gorosito.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

Sin embargo, en redes sociales, existen diversas campañas que respaldan y resaltan los logros de Hernán Barcos, quien a inicios indicó que buscaba retirarse en Alianza Lima; sin embargo, sus planes podrían cambiar. "El Pirata no se va", reparten volantes en apoyo a Hernán Barcos en Matute y esposa deja fuerte mensaje

