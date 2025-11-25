- Hoy:
¿Ibai está en Lima? Se filtran imágenes del streamer español y emociona a fans peruanos
El famoso streamer español fue captado visitando el Cerro del Portal Esperanza en Lima y además se lució en una conocida chicharronería limeña.
Miles de fanáticos del famoso streamer español Ibai Llanos han quedado en shock, luego de que en redes sociales como TikTok e Instagram se comparten una serie de videos en el que se ve que el famoso influencer habría llegado al Perú y visitado algunos puntos de la capital para generar contenido para sus redes sociales.
Y es que hace algunas horas, Ibai Llanos anunció en sus rede sociales que iniciaría un recorrido por Latam para visitar diferentes ciudades y mostrar parte de los atractivos de dichos lugares. El streamer afirmó que visitaría Argentina, Chile y Perú, entre otros destinos.
Viajando por Latam con Ibai. Foto: Ibai Llanos
PUEDES VER: Ibai Llanos sorprende al elegir el equipo más grande del Perú: ¿Alianza Lima, Universitario o Cristal?
Todo parece indicar que Ibai Llanos ya estuvo en varias ciudades y desde hace algunas horas habría pisado suelo peruano, para conocer a algunos creadores de contenido y probar el famoso 'Pan con chicharrón', el desayuno peruano que ganó en el Mundial que él mismo organizó hace algunos meses.
Como se puede ver en ciertos videos compartidos en redes sociales, todo indica que Ibai visitó el Cerro el Portal La Esperanza en Lima en busca de un humilde creador de contenido peruano. Este no sería otro que el tiktoker conocido como KoirandoshilHX, quien hizo un video mostrando su PC gamer y hace streams de Minecraft en redes sociales. Sin embargo, la sorpresa vino por partida doble, ya que junto a él está Gaspi, otro creador de contenido de origen argentino, quien lo acompañará en esta alocada travesía por Latam.
La vista de Ibai generó sorpresa en TikTok. Foto: composición
Ibai habría conocida parte de la complicada vida que algunos limeños viven en zonas elevadas de la capital, pero también se habría dado un tiempo para degustar del 'Pan con chicharrón' que se sirve en la conocida sanguchería 'El Chinito'.
