Ibai anuncia fecha de su viaje a Perú y confirma en qué lugares estará: "Una auténtica locura"
El famoso streamer vendrá a nuestro país para probar el verdadero 'pan con chicharrón' y otros platillos peruanos. Lanzó una encuesta para saber qué restaurantes o guariques debería visitar en nuestro país.
Luego de que el Perú se lleve la 'sartén dorada' por ganar el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español, Ibai Llanos, todo parece indicar que el arribo del influencer está más cerca de lo que se piensa.
Mediante sus redes sociales, el streamer Ibai Llanos anunció una gira por Sudamérica y, como no podía faltar, visitará al Perú, país que fue el ganador del evento organizado por el creador de contenido.
¿Cuándo viajará Ibai al Perú? El streamer anunció que el otro mes, noviembre, viajará a nuestro país para comer el 'verdadero pan con chicharrón'. Sin embargo, también mencionó que no solo visitará Lima, sino también Arequipa y Cusco, ciudad en la que buscará conocer Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno que tenemos en nuestro país.
Sin embargo, debido a que Ibai Llanos no conoce el Perú, ha lanzado una invitación a todos sus seguidores peruanos, para saber a qué restaurantes debería comer.
"Sé que tengo que ir a Maido y Central, dos de los mejores restaurantes del mundo, pero quiero saber a qué otro lugar debería ir a comer", comentó Ibai Llanos en su más reciente video.
Cabe precisar que aún no se tiene fecha exacta para la visita de Ibai Llanos, pero en noviembre se tendrán noticias de él, quien visitará diferenes ciudades y será recibido como todo un turista ilustre por los compatriotas.
