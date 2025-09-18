- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
Ibai prueba el pan con chicharrón, queda anonadado y anuncia visita a Perú: "Es una put... locura"
El famoso streamer español reveló que quedó fascinado con el gran sabor del pan con chicharrón y prometió una visita a Perú para probar más sobre su gastronomía.
Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más populares en todo el mundo y en las redes sociales cuenta con millones de seguidores de diferentes países. El español aseguró haber quedado encantado con el Mundial de Desayunos, tanto así que se animó a probar por primera vez el pan con chicharrón.
PUEDES VER: La irónica celebración de La Cobra tras derrota de River Plate ante Palmeiras: "Ganó el mejor"
El Mundial de Desayunos fue todo un éxito y luego de varias semanas, se declaró a Perú como el ganador absoluto de esta curiosa competición que creó Ibai Llanos luego de vencer a Venezuela con la arepa. A pesar de que ya ha tenido la oportunidad de probar algunos platos peruanos en un restaurante de Gastón Acurio en Barcelona, Ibai Llanos aseguró que viajará al país para probar otros platos típicos y así también entregar el 'sartén de oro'.
Ibai anuncia visita a Perú para disfrutar de la gastronomía
A través de sus redes sociales, Ibai Llanos compartió su reacción al probar por primera vez el pan con chicharrón y es que a pesar de haber realizado el Mundial de Desayunos, no tuvo la oportunidad de probar el plato ganador.
Aunque todavía no hay una fecha confirmada para la llegada de Ibai Llanos a Perú, miles de sus fieles seguidores empezaron a aconsejarle lugares para visitar, así como hay quienes lo invitan a viajar a otros países.
Recordemos que este famoso streamer español aseguró que durante los próximos meses planea visitar Latinoamérica para probar la gastronomía de algunos de los países que participaron en el Mundial de Desayunos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50