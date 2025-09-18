Ibai prueba el pan con chicharrón, queda anonadado y anuncia visita a Perú: "Es una put... locura"

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más populares en todo el mundo y en las redes sociales cuenta con millones de seguidores de diferentes países. El español aseguró haber quedado encantado con el Mundial de Desayunos, tanto así que se animó a probar por primera vez el pan con chicharrón.

El Mundial de Desayunos fue todo un éxito y luego de varias semanas, se declaró a Perú como el ganador absoluto de esta curiosa competición que creó Ibai Llanos luego de vencer a Venezuela con la arepa. A pesar de que ya ha tenido la oportunidad de probar algunos platos peruanos en un restaurante de Gastón Acurio en Barcelona, Ibai Llanos aseguró que viajará al país para probar otros platos típicos y así también entregar el 'sartén de oro'.

Ibai anuncia visita a Perú para disfrutar de la gastronomía

A través de sus redes sociales, Ibai Llanos compartió su reacción al probar por primera vez el pan con chicharrón y es que a pesar de haber realizado el Mundial de Desayunos, no tuvo la oportunidad de probar el plato ganador.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para la llegada de Ibai Llanos a Perú, miles de sus fieles seguidores empezaron a aconsejarle lugares para visitar, así como hay quienes lo invitan a viajar a otros países.

Recordemos que este famoso streamer español aseguró que durante los próximos meses planea visitar Latinoamérica para probar la gastronomía de algunos de los países que participaron en el Mundial de Desayunos.