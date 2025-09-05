- Hoy:
Mundial de Streamers 2025: tabla, equipos, resultados y dónde ver en vivo los partidos
Desde el 3 al 7 de septiembre se vivirá el Mundial de Streamers 2025 que se estará disputando en Malasia con reconocidas figuras. Conoce quiénes son los representantes de cada país.
El Mundial de Streamers es una competición de fútbol que reúne a creadores de contenido de diferentes plataformas que tienen comunidades en las plataformas de Twitch, Kick y YouTube. El torneo se desarrolla en Johor Bahru, Malasia desde el 3 de septiembre. Selecciones como Argentina, Francia, Inglaterra y Chile son algunos de los que están participando.
Los creadores de contenido demostrarán sus dotes para el deporte y además buscan dejar a sus respectivos países en lo más alto. Dejando de un lado las cámaras y transmisiones en vivo, los streamers se reunirán en diferentes equipos para representar de la mejor manera a cada nación.
Equipos que participan en el Mundial de Streamers 2025
Lo primero que debes saber es que el formato es similar al del fútbol de 11 jugadores y los partidos tendrán una duración de 40 minutos; divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno. Además, se incluirán reglas novedosas el shootout desde 22 metros. También se puede inscribir hasta a 20 creadores de cada país. La tarjeta azul se implementará y significa la expulsión inmediata. Los países que participan son: Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Malasia y México.
Dónde se ven los partidos del Mundial de Streamers en vivo
Todos los partidos se transmiten en vivo a través de la plataforma de Kick. Se puede elegir a cualquier creador de contenido autorizado o también desde los canales oficiales en inglés y español: Kick.com/IWC2025ENG o Kick.com/IWC2025ES.
Resultados del Mundial de Streamers
Puedes consultar el fixture de partidos en las redes sociales oficiales de Influencers World Cup para conocer los partidos del día y actualizaciones de los resultados en tiempo real.Calendario de partidos del Mundial de Streamers. | Foto: Captura
