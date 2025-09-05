0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Mundial de Streamers 2025: tabla, equipos, resultados y dónde ver en vivo los partidos

Desde el 3 al 7 de septiembre se vivirá el Mundial de Streamers 2025 que se estará disputando en Malasia con reconocidas figuras. Conoce quiénes son los representantes de cada país.

Jasmin Huaman
Cronograma y todo lo que debes saber del Mundial de Influencers 2025.
Cronograma y todo lo que debes saber del Mundial de Influencers 2025. | Foto: Composición Líbero
El Mundial de Streamers es una competición de fútbol que reúne a creadores de contenido de diferentes plataformas que tienen comunidades en las plataformas de Twitch, Kick y YouTube. El torneo se desarrolla en Johor Bahru, Malasia desde el 3 de septiembre. Selecciones como Argentina, Francia, Inglaterra y Chile son algunos de los que están participando.

Los creadores de contenido demostrarán sus dotes para el deporte y además buscan dejar a sus respectivos países en lo más alto. Dejando de un lado las cámaras y transmisiones en vivo, los streamers se reunirán en diferentes equipos para representar de la mejor manera a cada nación.

Equipos que participan en el Mundial de Streamers 2025

Lo primero que debes saber es que el formato es similar al del fútbol de 11 jugadores y los partidos tendrán una duración de 40 minutos; divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno. Además, se incluirán reglas novedosas el shootout desde 22 metros. También se puede inscribir hasta a 20 creadores de cada país. La tarjeta azul se implementará y significa la expulsión inmediata. Los países que participan son: Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Malasia y México.

Dónde se ven los partidos del Mundial de Streamers en vivo

Todos los partidos se transmiten en vivo a través de la plataforma de Kick. Se puede elegir a cualquier creador de contenido autorizado o también desde los canales oficiales en inglés y español: Kick.com/IWC2025ENG o Kick.com/IWC2025ES.

Resultados del Mundial de Streamers

Puedes consultar el fixture de partidos en las redes sociales oficiales de Influencers World Cup para conocer los partidos del día y actualizaciones de los resultados en tiempo real.

Calendario de partidos del Mundial de Streamers. | Foto: Captura
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

