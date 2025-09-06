Argentina vs. Chile por Mundial de Streamers 2025: ¿a qué hora y dónde ver la semifinal del torneo?

Hemos culminado el cuarto día de partidos del Mundial de Streamers 2025 y ya conocemos a los clasificados a las semifinales que se medirán en Johor Bahru, Malasia. Por eso, este domingo 7 de septiembre de 2025 se medirán Francia contra (Colombia o España), pero el partido más esperado sera el de Argentina vs. Chile.

Fecha y hora del Argentina vs. Chile por el Mundial de Streamers 2025

El partido por las semifinales del Mundial de Streamers 2025 entre Argentina vs. Chile se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre de 2025 desde el Sultan Ibrahim Stadium (con capacidad para 40,000 espectadores), desde las 8:00 p.m. hora local (o 20:00 horas).

Así se desarrollarán las semifinales del Mundial de Streamers 2025.

Por ello, teniendo en cuenta la diferencia horaria, así podrás ver el encuentro entre ambos seleccionados sudamericanos

México (CDMX): 6:00 horas

6:00 horas Perú: 7:00 horas.

7:00 horas. Colombia: 7:00 horas

7:00 horas Ecuador: 7:00 horas

7:00 horas Bolivia: 8:00 horas

8:00 horas Chile: 8:00 horas

8:00 horas Venezuela: 8:00 horas

8:00 horas Argentina: 9:00 horas

9:00 horas Brasil (Brasilia): 9:00 horas

9:00 horas Paraguay: 9:00 horas

9:00 horas Uruguay: 9:00 horas

9:00 horas España: 14:00 horas

Dónde ver el Argentina vs. Chile por el Mundial de Streamers 2025

Para ver el partido entre Argentina vs. Chile y el encuentro entre Francia contra Colombia o España se puede ver de forma exclusiva desde la plataforma Kick. Puedes acceder por medio de cualquier creador de contenido autorizado o en canales oficiales en español o inglés: Kick.com/IWC2025ES o Kick.com/IWC2025ENG.

Tabla del Mundial de Streamers 2025

A continuación, te vamos a mostrar la tabla actualizada al final del día 4 de partidos del Mundial de Streamers 2025, donde veremos a los cinco equipos que clasificaron a la Copa de Oro y a la de Plata.

Así quedaron las clasificaciones del Mundial de Streamers 2025.