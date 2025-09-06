Argentina vs. Chile por Mundial de Streamers 2025: ¿a qué hora y dónde ver la semifinal del torneo?

0
El Mundial de Streamers 2025 ha concitado el interés de la comunidad en Internet y el domingo 7 saldrá el campeón, pero primero Argentina y Chile se medirán.

Joel Dávila
Una vieja rivalidad tendrá lugar en el Mundial de Streamers 2025.
Una vieja rivalidad tendrá lugar en el Mundial de Streamers 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
Hemos culminado el cuarto día de partidos del Mundial de Streamers 2025 y ya conocemos a los clasificados a las semifinales que se medirán en Johor Bahru, Malasia. Por eso, este domingo 7 de septiembre de 2025 se medirán Francia contra (Colombia o España), pero el partido más esperado sera el de Argentina vs. Chile.

Fecha y hora del Argentina vs. Chile por el Mundial de Streamers 2025

El partido por las semifinales del Mundial de Streamers 2025 entre Argentina vs. Chile se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre de 2025 desde el Sultan Ibrahim Stadium (con capacidad para 40,000 espectadores), desde las 8:00 p.m. hora local (o 20:00 horas).

Así se desarrollarán las semifinales del Mundial de Streamers 2025.

Por ello, teniendo en cuenta la diferencia horaria, así podrás ver el encuentro entre ambos seleccionados sudamericanos

  • México (CDMX): 6:00 horas
  • Perú: 7:00 horas.
  • Colombia: 7:00 horas
  • Ecuador: 7:00 horas
  • Bolivia: 8:00 horas
  • Chile: 8:00 horas
  • Venezuela: 8:00 horas
  • Argentina: 9:00 horas
  • Brasil (Brasilia): 9:00 horas
  • Paraguay: 9:00 horas
  • Uruguay: 9:00 horas
  • España: 14:00 horas

Dónde ver el Argentina vs. Chile por el Mundial de Streamers 2025

Para ver el partido entre Argentina vs. Chile y el encuentro entre Francia contra Colombia o España se puede ver de forma exclusiva desde la plataforma Kick. Puedes acceder por medio de cualquier creador de contenido autorizado o en canales oficiales en español o inglés: Kick.com/IWC2025ES o Kick.com/IWC2025ENG.

Tabla del Mundial de Streamers 2025

A continuación, te vamos a mostrar la tabla actualizada al final del día 4 de partidos del Mundial de Streamers 2025, donde veremos a los cinco equipos que clasificaron a la Copa de Oro y a la de Plata.

Así quedaron las clasificaciones del Mundial de Streamers 2025.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

