- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Argentina vs. Chile por Mundial de Streamers 2025: ¿a qué hora y dónde ver la semifinal del torneo?
El Mundial de Streamers 2025 ha concitado el interés de la comunidad en Internet y el domingo 7 saldrá el campeón, pero primero Argentina y Chile se medirán.
Hemos culminado el cuarto día de partidos del Mundial de Streamers 2025 y ya conocemos a los clasificados a las semifinales que se medirán en Johor Bahru, Malasia. Por eso, este domingo 7 de septiembre de 2025 se medirán Francia contra (Colombia o España), pero el partido más esperado sera el de Argentina vs. Chile.
Fecha y hora del Argentina vs. Chile por el Mundial de Streamers 2025
El partido por las semifinales del Mundial de Streamers 2025 entre Argentina vs. Chile se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre de 2025 desde el Sultan Ibrahim Stadium (con capacidad para 40,000 espectadores), desde las 8:00 p.m. hora local (o 20:00 horas).Así se desarrollarán las semifinales del Mundial de Streamers 2025.
Por ello, teniendo en cuenta la diferencia horaria, así podrás ver el encuentro entre ambos seleccionados sudamericanos
- México (CDMX): 6:00 horas
- Perú: 7:00 horas.
- Colombia: 7:00 horas
- Ecuador: 7:00 horas
- Bolivia: 8:00 horas
- Chile: 8:00 horas
- Venezuela: 8:00 horas
- Argentina: 9:00 horas
- Brasil (Brasilia): 9:00 horas
- Paraguay: 9:00 horas
- Uruguay: 9:00 horas
- España: 14:00 horas
Dónde ver el Argentina vs. Chile por el Mundial de Streamers 2025
Para ver el partido entre Argentina vs. Chile y el encuentro entre Francia contra Colombia o España se puede ver de forma exclusiva desde la plataforma Kick. Puedes acceder por medio de cualquier creador de contenido autorizado o en canales oficiales en español o inglés: Kick.com/IWC2025ES o Kick.com/IWC2025ENG.
Tabla del Mundial de Streamers 2025
A continuación, te vamos a mostrar la tabla actualizada al final del día 4 de partidos del Mundial de Streamers 2025, donde veremos a los cinco equipos que clasificaron a la Copa de Oro y a la de Plata.Así quedaron las clasificaciones del Mundial de Streamers 2025.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00