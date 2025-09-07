- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Chile vs Francia por la Final del Mundial de Streamers 2025: dónde ver en vivo y resultados
Luego de un aplastante triunfo con España, Francia llega a la final del Mundial de Streamers. Por su parte, Chile eliminó por penales a Argentina y ahora busca levantar la copa.
Luego de varios días de librarse diferentes enfrentamientos, finalmente el Mundial de Streamers 2025 llega a su fin y para este partido decisivo se enfrentan dos cuadros que han luchado para alcanzar este puesto.
El evento que se realiza en Malasia se reúne a ocho equipos que se miden en partidos de fútbol de 40 minutos. Francia logró ganarle a Espala por 4 a 0 en la semifinal y por su parte Chile logró ganar por penales al cuadro de Argentina. Con estos resultados ya tenemos el encuentro final que se librará HOY mismo en Johor Bahru.
PUEDES VER: Mundial de Streamers 2025: tabla, equipos, resultados y dónde ver en vivo los partidos de las semifinales
Chile vs Francia: ¿Dónde ver la FINAL del Mundial de Streamers en vivo?
El partido de Chile vs. Francia por el Mundial de Streamers se verá EN VIVO a través de la plataforma de Kick. La transmisión oficial también se realiza a través de Kick en inglés y español. Los canales son: Kick.com/IWC2025ENG o Kick.com/IWC2025ES.
¿A qué hora juega Chile vs. Francia por Mundial de Streamers 2025?
Chile vs. Francia por el Mundial de Streamers se juega este domingo 7 de septiembre a las 12:00 m. (hora argentina). Este será el último partido de esta competencia. El encuentro dura 40 minutos en dos bloques de 20 minutos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
D Blue
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!
PRECIOS/ 14.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00