Chile vs Francia por la Final del Mundial de Streamers 2025: dónde ver en vivo y resultados

Luego de varios días de librarse diferentes enfrentamientos, finalmente el Mundial de Streamers 2025 llega a su fin y para este partido decisivo se enfrentan dos cuadros que han luchado para alcanzar este puesto.

El evento que se realiza en Malasia se reúne a ocho equipos que se miden en partidos de fútbol de 40 minutos. Francia logró ganarle a Espala por 4 a 0 en la semifinal y por su parte Chile logró ganar por penales al cuadro de Argentina. Con estos resultados ya tenemos el encuentro final que se librará HOY mismo en Johor Bahru.

Chile vs Francia: ¿Dónde ver la FINAL del Mundial de Streamers en vivo?

El partido de Chile vs. Francia por el Mundial de Streamers se verá EN VIVO a través de la plataforma de Kick. La transmisión oficial también se realiza a través de Kick en inglés y español. Los canales son: Kick.com/IWC2025ENG o Kick.com/IWC2025ES.

¿A qué hora juega Chile vs. Francia por Mundial de Streamers 2025?

Chile vs. Francia por el Mundial de Streamers se juega este domingo 7 de septiembre a las 12:00 m. (hora argentina). Este será el último partido de esta competencia. El encuentro dura 40 minutos en dos bloques de 20 minutos.