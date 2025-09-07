0

Chile vs Francia por la Final del Mundial de Streamers 2025: dónde ver en vivo y resultados

Luego de un aplastante triunfo con España, Francia llega a la final del Mundial de Streamers. Por su parte, Chile eliminó por penales a Argentina y ahora busca levantar la copa.

Daniel Robles
Chile y Francia se enfrentan en la final del Mundial de Streamers 2025.
Chile y Francia se enfrentan en la final del Mundial de Streamers 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
Luego de varios días de librarse diferentes enfrentamientos, finalmente el Mundial de Streamers 2025 llega a su fin y para este partido decisivo se enfrentan dos cuadros que han luchado para alcanzar este puesto.

El evento que se realiza en Malasia se reúne a ocho equipos que se miden en partidos de fútbol de 40 minutos. Francia logró ganarle a Espala por 4 a 0 en la semifinal y por su parte Chile logró ganar por penales al cuadro de Argentina. Con estos resultados ya tenemos el encuentro final que se librará HOY mismo en Johor Bahru.

Cronograma y todo lo que debes saber del Mundial de Influencers 2025.

Mundial de Streamers 2025: tabla, equipos, resultados y dónde ver en vivo los partidos de las semifinales

Chile vs Francia: ¿Dónde ver la FINAL del Mundial de Streamers en vivo?

El partido de Chile vs. Francia por el Mundial de Streamers se verá EN VIVO a través de la plataforma de Kick. La transmisión oficial también se realiza a través de Kick en inglés y español. Los canales son: Kick.com/IWC2025ENG o Kick.com/IWC2025ES.

¿A qué hora juega Chile vs. Francia por Mundial de Streamers 2025?

Chile vs. Francia por el Mundial de Streamers se juega este domingo 7 de septiembre a las 12:00 m. (hora argentina). Este será el último partido de esta competencia. El encuentro dura 40 minutos en dos bloques de 20 minutos.

