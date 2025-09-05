Argentina vs. Francia en el Mundial de Streamers 2025: a qué hora es, dónde ver y resultados

Desde el 3 al 7 de septiembre, en Malasia se viene desarrollando el Mundial de Streamers 2025 o también conocido como el Influencers World Cup. Diferentes equipos de todo el mundo buscan dejar a sus países en lo más alto de la competencia de fútbol. Uno de los encuentros más esperados es el de Argentina contra Francia.

En su debut en el Mundial de Streamers, Argentina logró llevarse una victoria clave frente a Inglaterra logrando empezar el torneo con el pie derecho. Luego, se midió frente al local, Malasia, donde pudo volver a sumar tras ganar 2 a 1. De esta manera, la selección sudamericana llega de la mejor manera antes de su encuentro frente a Francia.

Argentina vs. Francia: ¿Dónde ver el Mundial de Streamers en vivo?

El partido de Argentina vs. Francia por el Mundial de Streamers se podrá ver en vivo a través de la plataforma de Kick. Además, el argentino c0ker es uno de los creadores de contenido autorizados para transmitir los partidos. La transmisión oficial también se realiza a través de Kick en inglés y español. Los canales son: Kick.com/IWC2025ENG o Kick.com/IWC2025ES.

¿A qué hora juega Argentina vs. Francia por Mundial de Streamers 2025?

Argentina vs. Francia por el Mundial de Streamers se jugará el sábado 6 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora argentina). Este es el penúltimo partido de la selección para luego cerrar la fase de grupos frente a España.

¿Cuándo juega Argentina el Mundial de Streamers?

Argentina ha disputado sus partidos contra las selecciones de Inglaterra, Malasia, Chile, México y Colombia. Los resultados positivos han llevado a la selección albiceleste a posicionarse como líderes de la tabla. Los resultados fueron los siguiente.

Argentina vs. Inglaterra: 4 a 1

Argentina vs. Malasia: 2 a 1

Argentina vs. México: 1 a 0

Argentina vs. Chile: 0 a 1 (única derrota)

Argentina vs. Colombia: 2 a 1

Tabla de posiciones del Mundial de Streamers 2025

Argentina está teniendo una de las mejores actuaciones en el Mundial de Streamers. Antes de su enfrentamiento contra Francia, estas son las posiciones y puntuaciones de la competencia de Influencers World Cup.

Puntajes del Mundial de Streamers 2025. | Foto: Captura

¿Cómo funciona el Mundial de Streamers 2025?

Son un total de 8 selecciones que participan y los primeros cuatro de la tabla van a la Copa de Oro, mientras que los otros cuatro van a la Copa de Plata. El campeón mundial sale de la Copa de Oro.