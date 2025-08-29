Perú vs. Ecuador por el Mundial de Desayunos 2025: así van las votaciones en TikTok, Instagram y YouTube

Perú sigue participando en el Mundial de Desayunos 2025 y aún hay fe de que el pan con chicharrón puede vencer al bolón verde ecuatoriano que ha demostrado ser un duro rival en la competencia organizada por Ibai Llanos.

Por ello, a continuación vamos a conocer cómo van las votaciones entre estos dos desayunos típicos en ambos países sudamericanos en las respectivas redes sociales del popular streamer español.

Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos 2025: ¿Cómo van las votaciones?

Como bien sabes, las votaciones para decidir si el pan de chicharrón o el bolón verde es el mejor, se realizan por medio de las cuentas oficiales de TikTok e Instagram de Ibai Llanos.

En ese sentido, hasta el momento de la publicación de esta nota, en Instagram, se han reportado 4,8 millones de votos, donde el bolón verde de Ecuador tiene el 49 por ciento, en tanto que el pan con chicharrón de Perú lleva la ventaja con el 51 por ciento.

Por otro lado, en TikTok, el platillo ecuatoriano lleva acumulando, al momento de la edición de esta información, unos 3.8 millones de "me gusta"; en tanto que el desayuno peruano va adelante con unos 4 millones de "likes".

Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos 2025: ¿Cómo votar?

Existen dos formas para votar por el pan con chicharrón peruano o cualquier otro platillo que esté en competencia dentro del Mundial de Desayunos 2025 organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Por TikTok, lo que debes hacer es ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos, buscar el video de Perú vs. Ecuador y darle "me gusta" al comentario donde el influencer europeo escribió PERÚ PE.

En Instagram, del mismo modo, debes acceder al perfil oficial de Ibai Llanos, encontrar el video del pan con chicharrón vs.bolón verde, encontrar el botón VOTAR o, en su defecto, en los comentarios aparecerá una pequeña encuesta donde debes pulsar la opción PERÚ.